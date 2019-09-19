Приложение Xiaomi для чистки памяти вышло для всех Android-смартфонов

Полюбившееся владельцам смартфонов Xiaomi приложение для очистки памяти смартфона под названием Cleaner Lite стало доступно для всех владельцев смартфонов на базе Android.

О появлении приложения в официальном магазине Google Play Store сообщает FoneArena.

Xiaomi Cleaner Lite находит в памяти кэшированные данные, "мусорные" файлы, ненужные установочные пакеты и другие элементы, занимающие лишнее место. Кроме того, приложение обнаруживает дубликаты фотографий, пересвеченные или недосвеченные снимки, размытые фото. Избавиться от них можно одним тапом по кнопке.

Кроме того, программа находит большие файлы, которые хранятся в памяти девайса.

Приложение распространяется бесплатно среди всех желающих, однако в описании говорится, что оно может работать с ошибками. Для установки необходимо устройство на базе Android 6.0 и выше.