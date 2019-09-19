Приняты поправки о внесудебном взыскании долгов по зарплате

Ранее этот законопроект одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Его глава Василий Пискарев пояснил, что создается механизм упрощенного взыскания денег со счетов должника-работодателя в пользу его работников по исполнительному листу.

Сначала госинспектор труда примет решение о принудительном исполнении. Затем он направит документы судебным приставам, которые примут меры по розыску средств должника. При этом госинспекторы смогут прибегать к полномочиям по принятию мер по принудительному взысканию только в случае невыполнения работодателем в срок предписания об устранении нарушений трудового законодательства.

Пискарев считает, что в большинстве случаев это позволит оперативно погасить задолженности и защитить права работников перед недобросовестными работодателями. Важно, что при этом не будет задержек зарплаты на долгие месяцы.

Замглавы Минтруда Всеволод Вуколов рассказал депутатам, что иногда решение судов по выплате заработной платы затягивается на срок до года.

По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект позволит людям быстрее получить положенные им выплаты. Он добавил, что обращение работников в суд требует времени и денег на оплату юристов. А если у работодателя собственная сильная юридическая служба, тогда добиться получения денег еще сложнее. А это чревато рисками бедности и попадания в долговую кабалу с займами до зарплаты, считает председатель Госдумы.

Законопроект предоставляет работнику выбор, куда обратиться в случае долгов по зарплате - в суд или трудовую инспекцию.