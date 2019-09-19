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19.09.2019 09:45
Рубрика: Общество

Продолжительность жизни в России удвоилась за 120 лет

Текст: Роман Маркелов

За последние 120 лет продолжительность жизни в России выросла с 30 до 73 лет (почти в 2,5 раза), свидетельствуют данные Росстата. По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, на рост показателя за прошедшее столетие повлияли в том числе урбанизация и социально-экономические условия.

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Из данных Росстата следует, что в XIX веке сельские жители жили в среднем чуть дольше городских - 30,6 год против 29,8 года соответственно. В XXI веке это соотношение поменялось - средняя продолжительность жизни горожан составила 73,3 года, на селе - 71,7 года.

"На эти показатели влияют не только естественные условия жизни - климат, пол, генетика, экология, образ жизни, но и то, насколько "счастливо" живет человек, то есть социально-экономические условия, здравоохранение", - цитируют Лебединскую РИА Новости.

Значимым фактором является и урбанизация, добавляет эксперт. "Это связано с большими (ударение на первый слог, - прим. "РГ") доходами городского населения, более высокой степенью доступности медицинской помощи и иных социальных услуг. Влияние этих факторов настолько значительно, что оно компенсирует социальный стресс и экологию", - считает Лебединская.

Общество Соцсфера Демография Правительство Росстат
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