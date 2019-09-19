Путин наградил десять сенаторов

Президент подписал указ о государственных наградах. Среди тех, чьи заслуги отметил глава государства, - сразу десять сенаторов.

Сенатор Николай Рыжков за особые заслуги перед государством и народом получил звание Героя труда РФ.

Орден Александра Невского будет вручен сенаторам Любови Глебовой, Олегу Морозову и Виктору Озерову, ордена Дружбы - Татьяне Гигель и Сергею Лукину.

Сенаторы Дмитрий Василенко, Алексей Кондратенко, Владимир Лаптев и Олег Цепкин получат медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Орден Дружбы будет вручен директору Государственного исторического музея Алексею Левыкину и послу по особым поручениям МИД Игорю Попову.

Другим указом президент наградил почетной грамотой ректора ВГИК Владимира Малышева.