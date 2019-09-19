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19.09.2019 18:39
Рубрика: Власть

Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ

Текст: Кира Латухина
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вносит поправки в положение о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Речь идет про сокращение с трех лет до одного года трудового стажа, требуемого иностранному высококвалифицированному специалисту для получения российского гражданства.

Иностранным студентам упростят получение гражданства РФ

В конце июня Госдума приняла законопроект, в котором говорится о сокращении с трех лет до одного года срока, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России и желающие получить гражданство в упрощенном порядке как квалифицированные специалисты, должны работать по профессии, включенной в соответствующий перечень.

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