Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вносит поправки в положение о порядке рассмотрения вопросов российского гражданства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Речь идет про сокращение с трех лет до одного года трудового стажа, требуемого иностранному высококвалифицированному специалисту для получения российского гражданства.
В конце июня Госдума приняла законопроект, в котором говорится о сокращении с трех лет до одного года срока, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России и желающие получить гражданство в упрощенном порядке как квалифицированные специалисты, должны работать по профессии, включенной в соответствующий перечень.