Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ

Речь идет про сокращение с трех лет до одного года трудового стажа, требуемого иностранному высококвалифицированному специалисту для получения российского гражданства.

В конце июня Госдума приняла законопроект, в котором говорится о сокращении с трех лет до одного года срока, в течение которого иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в России и желающие получить гражданство в упрощенном порядке как квалифицированные специалисты, должны работать по профессии, включенной в соответствующий перечень.