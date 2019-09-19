Гениально! Хидео Кодзима посетит в России выставку "ИгроМир 2019"

Знаменитый японский геймдизайнер, сценарист и продюсер Хидео Кодзима примет участие в крупнейшей российской выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2019", которая пройдет с 3 по 6 октября в московском выставочном центре "Крокус Экспо".

Мы с гордостью сообщаем, что гениальный @HIDEO_KOJIMA_EN едет в Россию! Москва, 5 октября, «ИгроМир 2019», Крокус Экспо. Легендарный разработчик представит свою новую игру Death Stranding и проведет фотосессию с гостями выставки.https://t.co/eBd260jgjK pic.twitter.com/dBQAVopGNb — PlayStation Россия (@PlayStationRU) September 19, 2019

Живая легенда геймдева представит отечественным геймерам свою новую игру Death Stranding. В рамках мероприятия он вместе с актером Мадсом Миккельсеном на главной сцене Comic Con Russia проведет сессию вопросов и ответов, а также покажет проект всем гостям выставки.

Стоит отметить, что Гуру игровой индустрии будет присутствовать на "ИгроМире" только один день - 5 октября, для посетителей планируется также организовать специальную фото-сессию со звездой.