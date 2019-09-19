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Гениально! Хидео Кодзима посетит в России выставку "ИгроМир 2019"

Текст:   Богдан Бобров
19.09.2019,  
18:00
Фото: PlayStation Россия/Twitter Фото: PlayStation Россия/Twitter
Фото: PlayStation Россия/Twitter

Знаменитый японский геймдизайнер, сценарист и продюсер Хидео Кодзима примет участие в крупнейшей российской выставке интерактивных развлечений "ИгроМир 2019", которая пройдет с 3 по 6 октября в московском выставочном центре "Крокус Экспо".

Живая легенда геймдева представит отечественным геймерам свою новую игру Death Stranding. В рамках мероприятия он вместе с актером Мадсом Миккельсеном на главной сцене Comic Con Russia проведет сессию вопросов и ответов, а также покажет проект всем гостям выставки.

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Стоит отметить, что Гуру игровой индустрии будет присутствовать на "ИгроМире" только один день - 5 октября, для посетителей планируется также организовать специальную фото-сессию со звездой.

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