Гипертоникам рассказали об опасности барической "пилы" в Москве

Резкие колебания атмосферного давления или так называемая барическая "пила", которая будет наблюдаться в столице в ближайшие дни, способна вызвать гипертонический криз у метеочувствительных людей. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

С пятницы атмосферное давление в столичном регионе начнет повышаться. В субботу его значения приблизятся к норме. Однако в воскресенье к Москве подойдет атлантический вихрь, и давление упадет почти на 20 единиц за сутки и составит 977 гПа.

"Такое низкое атмосферное давление близко к рекордному", - говорится в сообщении.

При этом в понедельник москвичей ожидает очередной скачок давления из-за смещения циклона. Оно подскочит на 23 единицы до 1000 гПА. А во вторник снова стоит ждать понижения. Такие колебания как раз и называются барической "пилой".

"Такие его качели неблагоприятны как для гипертоников, так и гипотоников, поскольку атмосферное давление способно изменить собственное артериальное давление и вызвать сосудистый или гипертонический криз", - предупреждают синоптики.