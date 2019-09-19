В эту субботу в парке «Сокольники» пройдет фестиваль «100 лет спасаем жизни», посвященный юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. Гости смогут попробовать себя в роли операторов по приему звонков "103" и "112". Для этого в парке оборудуют специальную площадку, где в игровой форме будут смоделированы различные ситуации. Кроме того, в рамках фестиваля гости смогут узнать основные принципы оказания первой помощи и увидеть, какой была неотложка в первые годы после революции, во время войны, в девяностые. «Время идет, а принципы, которые были заложены еще в ранее советское время, актуальны до сих пор», — рассказал «РГ» главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Николай Плавунов: То, как сегодня работает скорая, во многом определил Александр Сергеевич Пучков - выдающийся врач и организатор, причем организатор неутомимый. Человек, явно опередивший свой век. Он жил своей работой всегда. И в первые послереволюционные годы, когда приходилось спасать тысячи людей в военно-санитарных поездах. И в начале 20-х, когда в Москву пришла эпидемия сыпного тифа. И в военные 40-е, когда скорая, несмотря на сотни ушедших на фронт, несмотря на бомбардировки, все равно ездила к больным по прифронтовой столице, по ее темным из-за светомаскировки улицам. В то время 283 наших врача и фельдшера были призваны на передовую: армия остро нуждалась в квалифицированных медиках. Персонал московской скорой в годы войны по этой причине сократился на половину. Можно только представить, как тяжело приходилось оставшимся медработникам. Но, еще раз подчеркну, помощь все равно оказывали в полном объеме. Хотя ездить часто приходилось с выключенными фарами, чтобы их даже случайно не увидели с воздуха.

Какие принципы работы "скорой" были заложены в те годы?

Николай Плавунов: Первое, о чем всегда говорил Александр Сергеевич Пучков: скорая помощь - это разделение ответственности. Один принимает вызов, другой - выезжает. Трудно поверить, но до этого все делал только врач. Второе - это разделение скорой и неотложной помощи. Это та самая система, по которой мы сейчас работаем. И третье - мониторинг и обратная связь с пациентом. Именно при Александре Сергеевиче Пучкове пациентам стали рассылать почтовые карточки, и уже по ответам судили о качестве медпомощи, и о том, что в ней следует изменить.

Все это актуально и сегодня?

Николай Плавунов: Да, просто методика совершенствуется. Мнение пациентов. На нашем сайте mos03.ru можно оставлять отзывы о работе нашей службы, заполнив анкету, все они рассматриваются. Там же есть номера телефонов, по которым тоже принимаются сообщения пациентов. К тому же мы ежедневно предлагаем 100 случайно выбранным москвичам, к которым вчера приезжала бригада, поделиться своими впечатлениями. Судя по нашим наблюдениям, 95 процентов отзывов - положительные.

Бывает ли, что пациент не говорит по-русски?

Николай Плавунов: Не часто, но бывает. За сутки мы принимаем 5-6 таких звонков. Но у нас в каждой смене по 2-3 англоговорящих сотрудника, так что справляемся. Мы на этот момент обратили внимание перед Кубком Конфедераций и Чемпионатом мира по футболу. Вот тогда звонков от иностранцев было гораздо больше, мы даже приглашали переводчиков на договорной основе.

Прямо как в футболе - работает целая команда.

Николай Плавунов: А мы и есть команда, где у каждого своя роль. Возьмем, например, оператора, принимающего вызов. Это люди со средним профессиональным образованием - фельдшеры и медсестры, фельдшеров около 80 процентов. Стрессоустойчивые. Как правило, сами поработавшие в составе выездных бригад. Время их ответа на вызов - 3-4 секунды, это лучший показатель за последнее время и это максимум возможного. Наиважнейшая задача операторов- определить, есть ли угроза жизни пациента. В зависимости от этого по адресу отправится скорая или "неотложка". Информационная система позволяет максимально быстро проводить интервью с пациентом, на это отводится полторы минуты. ЧП или авария? Долгой беседы не требуется, тут важнее быстро определить количество пострадавших и точный адрес. От этого зависит количество бригад, которые поедут на вызов. Звонящий нервничает? Ни в коем случае не хамить! У наших операторов есть даже стоп-лист выражений, которых ни в коем случае нельзя употреблять: "Не положено", "Нельзя", "Я знаю лучше", "У вас нет медицинского образования"... Такт, профессионализм и скорость - вот главное в операторской работе.

Передача вызова бригаде - отдельный участок диспетчерского центра. Ведь в день мы принимаем по 15 тысяч вызовов. При таком количестве звонков нельзя сделать так, чтобы один человек и принимал сигнал, и направлял бригаду одновременно. Поэтому после медицинского интервью формируется карта вызова, она передается тем диспетчерам, кто непосредственно работает с бригадами. У фельдшеров и врачей, направленных к пациенту, есть доступ в ЕМИАС к электронным амбулаторным картам и к базе ФОМС. То есть медики уже не ездят, что называется, вслепую, они владеют базовой информацией о пациенте. Если ему требуется госпитализация, отдел медицинской эвакуации подбирает необходимое медучреждение. Еще раз подчеркну: адрес больницы выбирает не бригада, а наша информационная система. Она "видит", где ближайший стационар с необходимым профилем, где - свободная ангиографическая операционная, где готовы принять пациента с инсультом. Все информационные процессы на нашей Станции полностью автоматизированы. "Скорая" делает все, чтобы помощь была оказана как можно оперативнее и качественнее.

Даже в Новой Москве?

Николай Плавунов: И там тоже. Мы в последние годы открыли шесть новых подстанций. В ближайшей перспективе на территории ТинАО откроется еще четыре новые подстанции. Кстати, подстанция - это как раз то подразделение, где базируются выездные бригады и где они получают вызовы. Эти вызовы могут передаваться вне зависимости от местонахождения: система видит свободную машину, даже если она не "на базе". В итоге у нас сейчас среднее время прибытия на экстренный вызов (роды, серьезные кровотечения, травмы в авариях и других ЧП) - 10 минут, на остальные категории срочного вызовов - 12.

Автохамы не мешают?

Николай Плавунов: Московский водитель стал вежливее. Случаев, когда наши машины намеренно не пропускают, все меньше. Возможно, тут сыграло роль наше сотрудничество с правоохранительными органами. Если реанимобиль блокируют на дороге или проявляет агрессию к бригаде медиков, мы тут же привлекаем полицию. С другой стороны, люди стали сознательнее. Мы всегда говорим, что пропуская "скорую", человек совершает акт милосердия. А быть милосердным, наверное, хочется каждому.

Ваш фестиваль в "Сокольниках" - тоже фестиваль милосердия?

Николай Плавунов: Безусловно, главная цель этого масштабного мероприятия - поближе познакомить людей с работой "скорой", подчеркнуть сложность и необходимость службы, а также наше столетие - отличный повод. Интерес у москвичей есть. Например, 20 июля мы проводили день открытых дверей и на экскурсию в наш диспетчерский центр и музей пришли более 400 человек, больше пригласить было невозможно. В "Сокольниках" пространство значительно шире, а значит, больше и тематических площадок. Каждый сможет попробовать себя за диспетчерским пультом, мы приглашаем посмотреть, как работает наша информационная система. Действующие сотрудники, практикующие врачи и фельдшеры, расскажут о правилах первой помощи в экстренных ситуациях, дети поучаствуют в медицинских квестах. А еще горожане увидят машины-легенды нашего автопарка. Оснащение этих "Волг" и "РАФов", конечно, уступает современным реанимационным автомобилям. Но тем не менее, именно по этим "каретам" мы ностальгируем, пересматривая наше доброе советское кино. Так что добро пожаловать в "Сокольники" 21 сентября, площадки фестиваля будут открыты с 12 до 19.00.

Кстати

В преддверии юбилея московской "скорой" в центре города проходит фотовыставка «Сто лет спасаем жизни». Она расположилась на трех бульварах столицы: Чистопрудном, Тверском и Гоголевском. Ее посетители смогут ближе познакомиться с историей создания и развития столичной службы скорой медицинской помощи: узнать о людях, стоявших у истоков создания скорой помощи, о первом выезде и пациенте, в каких условиях и каком режиме работали медицинские работники в непростые 20-30-е годы, а также во время Великой Отечественной войны.