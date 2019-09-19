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19.09.2019 11:08
Проект: В регионах

Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи масличных культур

Впервые в истории региона валовой сбор ярового рапса составил более 100 тыс. тонн при средней урожайности 22,2 центнера с гектара. Лидируют чаплыгинцы, которые получили 20 тыс. тонн при урожайности свыше 27 центнеров с гектара.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Уборка сои перешагнула экватор. Обмолочено 60 тыс. гектаров из 84. На 18 сентября собрали 105 тыс. тонн. Средняя урожайность составляет 17,4 центнера с гектара, а в Липецком, Воловском, Елецком и Тербунском районах она превышает 20 центнеров. В 2018 году на эту дату собирали по 15 центнеров с гектара.

Фото: Администрация Липецкой области
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Полным ходом идет уборка подсолнечника. Обработано 42% площадей, запланированных под эту масличную культуру. Аграрии региона получили уже 210 тыс. тонн, что в 2,8 раза превышает аналогичный показатель 2018-го. Урожайность подсолнечника также выше прошлогоднего уровня и составляет 27,5 центнера с гектара. Больше всего с гектара собирают в Измалковском районе - 37,6 центнера.

"У региона огромный аграрный потенциал. В этом году липецкие земледельцы подтвердят и превзойдут свои высокие достижения", - уверен глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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