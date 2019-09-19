Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг

Ведущие онкохирурги страны успешно прооперировали пациента с гигантской забрюшинной опухолью. Вес новообразования, которое пришлось удалять по частям, составил около 20 кг, сообщили в МНИОИ им. П.А.Герцена - филиала НМИЦ радиологии.

Пациент приехал в Москву из Самарской области, он самостоятельно обратился за консультацией в поликлинику Центра Герцена, поскольку по месту жительства ему не смогли установить диагноз. Мужчину срочно обследовали и выяснили - у него одна из разновидностей липосаркомы. Встречается это заболевание не часто, при этом опухоль отличается агрессивностью и стремительно увеличивается в размерах. У пациента новообразование достигло почти 20 килограммов веса, опухоль занимала почти всю брюшную полость и сдавливала внутренние органы.

Трехчасовую операцию по удалению гигантской опухоли провела бригада ведущих онкохирургов под руководством заместителя генерального директора по хирургии НМИЦ радиологии, доктора медицинских наук Андрея Рябова. В результате кропотливой работы врачей пациенту были сохранены все прилежащие органы, что позволит ему вернуться к полноценной жизни. Сейчас мужчина уже выписан домой.

- В нашей практике лечение пациентов с гигантскими опухолями забрюшинной локализации не редкость. НМИЦ радиологии - экспертное учреждением в этой области, - отметил генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. - Такие операции требуют не только мастерства и слаженного взаимодействия хирургов, анестезиологов и реаниматологов, но также современного материально-технического оснащения, которым располагает наш федеральный центр.