Первое заседание Мосгордумы длилось восемь часов

Депутаты Московской городской Думы седьмого созыва, избранные на выборах 8 сентября, в четверг провели свое первое заседание. Оно растянулось на весь день и в общей сложности продлилось больше восьми часов. За это время у нового городского парламента появились председатель и два его заместителя, представитель в Совете Федерации, а также сформировались 16 комиссий.

Напомню, состав столичной Думы после выборов обновился более чем на 60 процентов, не менее ощутимо изменилась и расстановка политических сил. У КПРФ теперь 13 мандатов вместо пяти, "Яблоко" представляют три депутата и еще один поддержан этой партией, также трое парламентариев избрались от "Справедливой России". Еще 25 самовыдвиженцев поддержала "Единая Россия".

Отчасти поэтому заседание затянулось так надолго - депутаты довольно настойчиво спорили по многим вопросам, нередко для оценки спорных моментов приходилось обращаться за консультацией к правовому отделу парламента, однако в итоге все включенные в обширную повестку дня пункты прошли через голосование.

В первую очередь стоял вопрос избрания председателя парламента - на этот пост претендовали "единоросс" Алексей Шапошников, которого выдвинули 26 депутатов, и представитель КПРФ Елена Шувалова, поддержанная восемью депутатами. Голосование за кандидатуру спикера было тайным. Каждому парламентарию выдали бюллетень с двумя фамилиями, напротив одной из которых нужно было поставить галочку и опустить бюллетень в урну. Все как на обычных выборах. Председатель счетной комиссии МГД Людмила Гусева после 20-минутного перерыва на голосование и подсчет голосов объявила, что в урне оказалось 45 бюллетеней, однако из них 6 признали недействительными. За их вычетом за Шапошникова проголосовали 28 человек, а за Шувалову 11. Примечательно, что кандидатуру Шапошникова помимо "единороссов" поддержали и несколько представителей оппозиции, то есть о единстве в ее рядах нельзя было говорить уже на самом первом заседании парламента.

Председателем Мосгордумы стал Алексей Шапошников, а его заместителями Николай Губенко и Степан Орлов

"Мы не должны забывать, что в первую очередь мы стоим здесь на страже интересов москвичей и представляем интересы своих избирателей, - сказал Шапошников перед тем, как занять место спикера в президиуме. - У каждого из нас есть ответственность за работу в округах, где мы избирались. Там остается немало дел. Политические амбиции нужно оставлять за дверями залов заседаний, потому что в первую очередь нас должны интересовать вопросы качества жизни москвичей. Я уверен, что политические партии, представленные в Думе, найдут между собой общий язык. Сегодня мы уже показали пример, что мы можем достигать консолидированных решений".

После депутаты приступили к решению других, преимущественно кадровых вопросов. Большинством голосов избрали двух вице-спикеров - ими стали старейший депутат Думы, коммунист, народный артист России Николай Губенко и кандидат экономических наук, завкафедрой истории общественных движений и политических партий исторического факультета МГУ Степан Орлов. Оба избрались в Мосгордуму уже не в первый раз и отлично знакомы москвичам. Оба получили по 32 голоса депутатов.

Немало копий было сломано при формировании комиссий. Оппозиционных депутатов взволновало отсутствие, к примеру, отдельной комиссии по транспорту, а также объединение в одной комиссии вопросов безопасности, спорта и молодежной политики. Степан Орлов в ответ объяснил, что транспорт традиционно входил в сферу интересов комиссии по городскому хозяйству и молодежной политике. "Я возглавлял эту комиссию, и у нас не было проблем с рассмотрением важных вопросов, связанных с транспортом, - подчеркнул он. - Безусловно, здесь нет пределов совершенству, и можно транспорт объединять с экологией или строительством, но название комиссии не имеет значения. Значение имеет то, как мы будем работать".

В итоге в городской Думе сформировали 16 комиссий, которые охватили практически все сферы жизни города. Все депутаты смогли сразу написать заявление на вступление в те комиссии, которые им ближе, после чего прошли первые заседания комиссий, а также были утверждены их руководители. Впрочем, председателей и состав определили только для 14 комиссий, так как еще две занимаются скорее внутренними и организационными вопросами работы парламента.

Большинством голосов были приняты и поправки, касающиеся регламента. Теперь фракции прежнего созыва продолжают существовать в новом, если за две недели в них вступит хотя бы один депутат. Кроме того, фракции не нужно заново регистрировать каждую сессию - они будут работать пять лет без дополнительной регистрации.

Еще одно решение новой Думы - о выдвижении своего представителя в Совете Федерации. Им стала доктор технических наук Инна Святенко. В ходе тайного голосования за нее отдали свои голоса 27 депутатов, а против выступили 14.

Опрошенные "РГ" политологи по итогам заседания сошлись во мнении, что новая Мосгордума сможет продолжить курс развития города, который задало в последние годы столичное правительство. Этому способствует большинство мандатов, которые остались за "Единой Россией", а также настрой на конструктивную работу многих оппозиционных парламентариев. "В Думе сейчас представлены интересы всех москвичей независимо от политических взглядов и взглядов на развитие Москвы, - считает политтехнолог Дмитрий Гусев. - Конечно, в связи с этим будут споры, депутаты будут отстаивать интересы горожан, но это прекрасно - мы получаем настоящий "боевой" парламент, где будет много интересного".