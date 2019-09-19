Промышленные предприятия Москвы открывают двери для гостей

В столице стартует проект "Открой#Моспром", в рамках которого горожане смогут увидеть ведущие промышленные предприятия изнутри. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Экскурсии пройдут с 26 по 28 сентября. В этот раз в акции примут участие 19 столичных предприятий оборонной, машиностроительной, мебельной, парфюмерно-косметической, пищевой и других отраслей промышленности, а также два музея.

- Это третий проект "Открой#Моспром", который департамент инвестиционной и промышленной политики города совместно с московскими производствами проводит в столице. В прошлый раз за 3 экскурсионных дня заводы Москвы посетило свыше 1,7 тыс. человек. В этот раз мы ожидаем еще большее число гостей московских фабрик. Впервые в проекте подобного формата примет участие московский завод "Рено" - один из самых роботизированных и высокотехнологичных автомобильных заводов всего концерна", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Также среди новых участников числится производитель интегральных микросхем ПАО "Микрон", его продукция используется для производства бесконтактных транспортных карт для проезда в метро и наземном транспорте и в других системах умного города. Кроме того, впервые распахнет свои двери и "Московский картофель" - первый отечественный производитель рифленых чипсов.

Как всегда к акции присоединятся производитель прохладительных напитков, мебельная и шоколадная фабрика, фабрика мороженого, производитель авиационных двигателей и другие. Помимо промышленных территорий будет подготовлена развлекательная программа. Так, музей "Трансмаш" отдаст Российскому молодежному театру исторические архивные фотографии, на которых артисты играли для рабочих, а рабочие изготавливали им декорации для спектаклей. Гости проекта "Открой#Моспром" также смогут увидеть мастерство актеров РАМТа.

- При разработке программы проекта особое внимание было уделено профориентации - более чем для 100 московских студентов сформированы отдельные экскурсионные группы на промышленные предприятия, - отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. - Проект получил поддержку жителей города, мы рассчитываем и дальше пополнять перечень участников, что позволит в два раза увеличить среднее количество посетителей до конца года.