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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Светло и тепло

Семь переходов на МЦД сделают по принципу "сухие ноги"
Текст: Иван Пышечкин
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 211(7969)
Запустить два первых Московских центральных диаметра (МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский") в столице планируют уже в ноябре. Новое наземное метро должно значительно улучшить транспортное обслуживание около 3,7 миллиона жителей Москвы и области. Сейчас строители активно занимаются обновлением инфраструктуры. Одна из наиболее сложных задач - сделать удобные переходы на МЦК, подземку и радиальные направления железных дорог.

"Поставлена задача максимально использовать принцип "сухие ноги" при интеграции метрополитена и МЦД. Такую технологию мы применим на семи объектах", - рассказал журналистам первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов. По его словам, навесы, закрывающие пассажиров от дождя и снега, установят на пяти пересадках из подземки. На маршруте МЦД-1, не запачкав обувь, можно будет попасть на диаметр со станций "Беговая" и "Славянский бульвар", а по направлению МЦД-2 - с "Тушинской", "Текстильщиков" и "Курской". Оставить подошву чистой можно будет и при пересадках на второй диаметр с Московского центрального кольца. "Сухие ноги" применят на станциях "Новохохловская" (пересадка на одноименную станцию МЦК) и "Ленинградская" (пересадка на станцию "Стрешнево" МЦК).

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Собянин: Пересадка с метро на МЦД и обратно будет бесплатной

Самые красивые и современные навесы, которые называются "Огни города", установят над подходами к станциям "Беговая" и "Тушинская". Их суммарный ежедневный пассажиропоток - порядка 120 тысяч человек. При этом 30% людей здесь пересаживаются на метро. "Сегодня уже демонтированы выходы и идут строительно-монтажные работы по возведению новых навесов. Они состоят из нержавеющей стали, стекла и гранита. Вечером, когда работает городское освещение, будет создаваться эффект зажженных окон в многоэтажных домах", - отметил Дощатов.

Самые красивые и современные навесы "Огни города" установят на станциях "Беговая" и "Тушинская"

Кроме того, в "Огнях города" устанавливаются инфракрасные обогреватели, которые позволяют избежать образования наледи зимой. А энергоэффективное освещение поможет сэкономить расход электроэнергии. Также при установке навесов будут полностью заменены двери и кровля. Конструкция сделана таким образом, что даже в морозы температура внутри входной группы не упадет ниже +5 градусов. Возможность посмотреть, как будут выглядеть эти навесы, у москвичей есть уже сейчас: похожие конструкции установлены более чем на 20 станциях метро - встретить их, например, можно на "Октябрьском поле" и "Чкаловской".

Кстати

Всего на двух первых центральных диаметрах будет 66 станций. 27 из них будут пересадочными с подземкой, МЦК и радиальными направлениями железной дороги. Проезд по "Центральной" зоне МЦД будет стоить 38 рублей при оплате картой "Тройка" по тарифу "Кошелек", а по зоне "Пригород" - 45 рублей. Пересесть на метро или МЦК можно бесплатно в течение 90 минут.

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