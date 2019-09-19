Не знаю, кто как, но лично я преступно (с точки зрения астрологов, чародеев и ведьм) смешиваю понятия "полнолуние" и "новолуние". Впрочем, наверное, как и большинство обывателей.

Нет, конечно, визуально отличить полную Луну от растущей все могут. Делов-то. Но каждой лунной фазе приписывают особые качества, от ее магии не спрятаться, не скрыться. Закрываешь глаза, в голове каша из голливудских сюжетов. То перед мысленным взором бледный лик графа Дракулы, то не своим голосом воют полулюди-полуволки...

Так было.

А теперь все иначе. Легенды рушатся. Теперь если Дракула и есть, то он обитает в одном из офисов небоскреба, который перед вашими глазами. Хороший костюм, последняя модель айфона, ездит себе на скоростном лифте и печально смотрит на нас с высоты одной из башен Москва-Сити. А упырей, ведьмаков да вурдалаков и след простыл. Внизу же охрана, качки-секьюрити, кто же нечисть в такое место пропустит.

Да и Луна, согласитесь, немного мультяшная.

В общем, как хрипло пел Владимир Семенович Высоцкий: "Лукоморья больше нет, от дубов простыл и след".

Разрушил легенду Игорь Горшков. Снимок назвал "Новолуние среди небоскребов". Отправил на конкурс Русского географического общества "Самая красивая страна". Победил в номинации "Архитектура".

Горшков живет в Москве, работает в компании, которая занимается интерьерами. Трудится системным администратором и фотографом интерьеров. Небоскребы, что на снимке, это 275-метровая башня "Москва" и 235-метровый "Санкт-Петербург" комплекса "Город столиц" в Москва-Сити.

Еесли вы замыслили сделать оригинальный кадр, пригласив в качестве фотомодели новую Луну, то эту особу придется довольно долго ждать. Новолуние случается раз в 29,5 дней.

- А я не ждал, - буднично говорит Игорь. - Все получилось спонтанно. Снимал Москва-Сити на закате. Снимал-снимал, а тут начала восходить Луна. Стал снимать ее на светлом небе. И ощутил, что в какой-то момент она окажется между двумя башнями. Решил подождать там пару часов, чтобы поймать этот момент...

В фотоконкурсе РГО он участвует второй раз. В прошлом году его снимки не дошли до финала. А в этом - полный триумф. С победой на сцене Медиацентра парка "Зарядье" его поздравила Марина Девовна Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Напомню: на этот конкурс прислали 42 тыс. фотографий. Экспертная комиссия трудилась нескольких месяцев, оценивая каждую работу. Их отбор проходил анонимно - эксперты и члены жюри видели только сами снимки, но не имена их авторов. Среди членов жюри фотоконкурса, кроме профи - ведущих фотографов России, были Сергей Шойгу, Андрей Кончаловский, Марина Лошак, Елена Исинбаева.

- Игорь, а работы коллег понравились? Сможешь назвать по памяти, скажем, три снимка?

- Произвела впечатление "Встреча осени и зимы" Елены Пахалюк, - отвечает без раздумья. - Снимала на горе Ай-Петри в Крыму.

Понравилась "Веяния Рериха" Виталия Беркова. Он победил в номинации "Искусство дикой природы (арт-фото)", снимок сделан на одной из гор Сихотэ-Алиня. Сюжет по заветам Николая Рериха: "Скоро взойдет солнце, а пока можно поверить в любую сказку, даже в легендарную Шамбалу".

И третий - "Между летом и зимой" Владислава Соколовского. Снимал алтайское Телецкое озеро... Но, честно говоря, отличных работ там много, а церемония награждения - это всегда суета. Хочу прийти на выставку в выходные, более внимательно посмотреть.

...И каждый это может: работы победителей фотоконкурса РГО до 22 сентября включительно нужно увидеть своими глазами в столичном парке "Зарядье".