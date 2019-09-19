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19.09.2019 16:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин рассказал Медведеву о реализации нацпроектов в Москве

Текст: Владимир Кузьмин
Москва демонстрирует уверенный экономический рост, что позволяет городу выполнять показатели национальных проектов, доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву мэр города Сергей Собянин. Так, нехватку врачей в поликлиниках планируют закрыть в течение полугода.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава правительства продолжает серию рабочих встреч с руководителями субъектов Федерации по реализации нацпроектов на местах. В четверг отчет представил Сергей Собянин. "Любые национальные проекты реализуются на основе развития экономики, - подчеркнул он. - Если нет экономики, нет доходов бюджета, то реализация социальных проектов является затруднительной, это естественно".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Собянин рассказал о развитии конкуренции в Москве

Валовый региональный продукт Москвы в сравнении с прошлым годом растет не менее чем на 15 процентов, рассказал мэр. До конца года будет достигнут объем инвестиций в 2,6 триллиона рублей. "Увеличение за предыдущие годы - более чем в два раза. Это дает основу для развития других отраслей", - отметил столичный градоначальник. Хорошие темпы роста демонстрирует обрабатывающая промышленность, особенно высокотехнологичные отрасли: производство медицинских препаратов, оборудования, транспорта. Рост в них составляет 9,5 процента.

Развитие производства обеспечивает новые поступления в городскую казну. Рост подоходного налога превышает 10 процентов, налога на прибыль - 15.

На этой финансовой базе ведется успешная реализация нацпроектов по большинству позиций. Например, практически достигнут целевой показатель - 3,6 миллиона квадратных метров - по строительству жилья. "Важнейшими показателями являются снижение детской смертности, снижение смертности взрослого населения. Там тоже очень неплохие, позитивные показатели", - заверил Собянин.

По распоряжению президента во всех регионах сейчас начинается работа по совершенствованию первичного медицинского звена. В Москве, сообщил градоначальник, запустили проект для создания дополнительных врачебных мест в поликлиниках. "Я думаю, мы нехватку этих врачей закроем в течение полугода, потому что надо их подготовить, принять на работу и так далее. Эту задачу мы выполним", - заявил мэр столицы.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Город занимается реконструкцией самих поликлиник, приводя их к современному виду. "Со следующего года 50 поликлиник будут запущены в этот проект. В целом в течение трех лет около 140 поликлиник будут реконструированы под новые стандарты", - поделился Сергей Собянин планами в здравоохранении.

- Это хорошие цифры, - одобрительно отозвался Дмитрий Медведев. - Поскольку даже в Москве, где новинки научно-технического прогресса и новинки медицинской техники, казалось бы, должны внедряться быстрее, чем в некоторых других, отдаленных местах нашего государства, многие поликлиники реально создавались еще в 1970-1980 годы, и люди ждут их переоборудования.

В поликлиники Москвы начнут ставить новое оборудование. После предыдущей программы 2011 года часть его уже требует обновления, аппаратура нужна в новые медицинские учреждения. "Мы провели недавно торги по закупке оборудования для УЗИ, другого оборудования. Добились, чтобы на торгах присутствовали производители этого оборудования. В дальнейшем будем заключать договоры с контрактом жизненного цикла", - объяснил Собянин, как город работает с поставщиками. Отказ от разного рода посредников позволил снизить стоимость закупок на 30 процентов, добавил столичный градоначальник.

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