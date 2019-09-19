Стало известно, когда выпадет первый снег в Москве

Мокрый снег с дождем выпадет в Москве в ближайшее воскресенье, 22 сентября, сообщает официальный портал Гидрометцентра.

Эти изменения погоды будут связаны со Скандинавским циклоном, который близко подойдет к столице как раз в конце недели. Уже в пятницу и субботу жителей столичного региона ждут ночные заморозки до минус 2 градусов.

А в воскресенье днем воздух прогреется максимум до 7 градусов, ночью же - не выше плюс 3. Ожидается пасмурная погода и дождь со снегом, который, очевидно, тут же растает.

Синоптики отмечают, что в выходные среднесуточная температура воздуха в Москве окажется ниже климатической нормы на 4-5 градусов и будет соответствовать середине октября.