Старт продаж новых iPhone в Москве

20 сентября в Москве стартуют продажи новых iPhone.

Судя по онлайн-доскам Avito, места в очереди начали продаваться неделю назад, еще до презентации новинок от Apple. Некто Владимир Филин, зарегистрировавшийся на сайте в марте, за 400 тысяч готов стоять в очереди хоть несколько дней. Впрочем, предложения от его конкурентов гораздо скромнее. Средняя стоимость - 120-130 тысяч рублей. Появляются также объявления от тех, кто якобы готов привезти новые гаджеты из США.

Предварительный заказ смартфонов нового поколения стартовал 18 сентября. Напомним, что презентация iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max состоялась 10 числа, и вызвала, как это обычно бывает, огромный резонанс.