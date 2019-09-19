Открылась запись на участие в бесплатных экскурсиях по столичным фабрикам и заводам. Это третья акция проекта "Открой#Моспром", организованного департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы совместно с предприятиями мегаполиса.

Экскурсии пройдут с 26 по 28 сентября в утренние часы в 19 столичных предприятиях. Как рассказали "РГ" организаторы, в акции есть предприятия-новички, которые впервые откроют свои цеха экскурсантам. Среди них первый отечественный производитель рифленых чипсов. Многим эта фабрика известна по популярному с 1963 года хрустящему "Московскому картофелю", который в качестве съедобного сувенира нередко уезжал из столицы в другие регионы страны и даже заграницу. Сейчас предприятие выпускает около десятка различных вариантов чипсов, и гости завода смогут не только посмотреть, как свежий картофель режут, сушат и ароматизируют, но и попробовать готовый продукт. Впервые свои двери откроет производитель интегральных микросхем, которые стоят в транспортных картах Москвы. Покажет секреты производства французских машин один из крупных автомобильных заводов.

Но большинство площадок хорошо знакомо москвичам, уже ставшим участниками проекта. Так для любителей сладостей экскурсии проведут по фабрике мороженого, кондитерским цехам и шоколадному музею "Роза Эйнема". Откроют свои двери оборонные предприятия и научные центры (среди которых ФГУП "НАМИ", спроектировавший первую отечественную легковую машину "НАМИ-1" и знаменитый президентский "Аурус").

Ряд предприятий в этот раз подготовил не только экскурсии, но и мастер-классы. Пройти "квест по цехам" предлагает производитель прохладительных напитков, а машиностроительное предприятие совместно с актерами РАМТа пригласят на спектакль.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте: otkroimosprom.ru

Как поясняет руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, акция нашла поддержку у москвичей, а большинство мест было забронировано в первый день открытия записи. Искать оставшиеся свободные места нужно на сайте: otkroimosprom.ru.