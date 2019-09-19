Новости

"Уфа" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 00:05
Военный самолет потерял над Германией два топливных бака 19.09.2019
США выслали двух сотрудников постпредства Кубы при ООН 19.09.2019
Совбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу 19.09.2019
В Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни 19.09.2019
В Крыму арестованы члены легализовавшей мигрантов полицейской ОПГ 19.09.2019
Появилось видео пожара в крупнейшем торговом центре Грозного 19.09.2019
В Москве шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 19.09.2019
Площадь пожара в торговом центре Грозного увеличилась вдвое 19.09.2019
Легойда: РПЦ не против крещения младенцев, рожденных благодаря ЭКО 19.09.2019
В Амстердаме застрелили бельгийского футболиста 19.09.2019
Огонь охватил все три этажа торгового центра в Грозном 19.09.2019
В Грозном загорелся крупный торговый центр 19.09.2019
Воронеж и Сербия становятся ближе друг к другу 19.09.2019
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова 19.09.2019
Заместителем руководителя Роскомнадзора назначен Адександр Чечин 19.09.2019
РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу 19.09.2019
В Ростове завели административное дело за мат на концерте "Ленинграда" 19.09.2019
Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии "развалить" РФ 19.09.2019
Канадский телеканал опубликовал видео с премьером Трюдо в коричневом гриме 19.09.2019
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения 19.09.2019
Автомобили Audi, Volkswagen и Seat попали под отзыв в России 19.09.2019
Бекмамбетов сделал вертикальный сериал для приложения знакомств 19.09.2019
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах 19.09.2019
Генпрокуратура попросила изменить приговор для Устинова 19.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 23:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спектакль у станка

Столичные фабрики приглашают на экскурсии
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 211(7969)
Открылась запись на участие в бесплатных экскурсиях по столичным фабрикам и заводам. Это третья акция проекта "Открой#Моспром", организованного департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы совместно с предприятиями мегаполиса.

Экскурсии пройдут с 26 по 28 сентября в утренние часы в 19 столичных предприятиях. Как рассказали "РГ" организаторы, в акции есть предприятия-новички, которые впервые откроют свои цеха экскурсантам. Среди них первый отечественный производитель рифленых чипсов. Многим эта фабрика известна по популярному с 1963 года хрустящему "Московскому картофелю", который в качестве съедобного сувенира нередко уезжал из столицы в другие регионы страны и даже заграницу. Сейчас предприятие выпускает около десятка различных вариантов чипсов, и гости завода смогут не только посмотреть, как свежий картофель режут, сушат и ароматизируют, но и попробовать готовый продукт. Впервые свои двери откроет производитель интегральных микросхем, которые стоят в транспортных картах Москвы. Покажет секреты производства французских машин один из крупных автомобильных заводов.

Жильцы исторических зданий начали брать деньги с туристов

Но большинство площадок хорошо знакомо москвичам, уже ставшим участниками проекта. Так для любителей сладостей экскурсии проведут по фабрике мороженого, кондитерским цехам и шоколадному музею "Роза Эйнема". Откроют свои двери оборонные предприятия и научные центры (среди которых ФГУП "НАМИ", спроектировавший первую отечественную легковую машину "НАМИ-1" и знаменитый президентский "Аурус").

Ряд предприятий в этот раз подготовил не только экскурсии, но и мастер-классы. Пройти "квест по цехам" предлагает производитель прохладительных напитков, а машиностроительное предприятие совместно с актерами РАМТа пригласят на спектакль.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте: otkroimosprom.ru

Как поясняет руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, акция нашла поддержку у москвичей, а большинство мест было забронировано в первый день открытия записи. Искать оставшиеся свободные места нужно на сайте: otkroimosprom.ru.

Экономика Отрасли Промышленность Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год