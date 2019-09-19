Столичный суд арестовал имущество на сумму 10,5 миллиарда рублей двух бенефициаров, контролировавших ЕвроситиБанк.

Речь идет об имуществе бывшего председателя правления кредитной организации Оксаны Улановой и члена правления банка Дмитрия Бялого.

В постановлении Арбитражного суда Москвы указано, что требование госкорпорации Агентство по страхованию вкладов удовлетворено в рамках обеспечительных мер по иску о взыскании с Улановой и Бялого этой суммы.

В ходе инвентаризации имущества ЕвроситиБанка была выявлена недостача в размере 9 миллиардов 153 миллионов 745 тысяч рублей. Самая большая доля недостачи представлена кредитами, выданными юридическим лицам, - почти 4 миллиарда рублей. Почти 3 миллиарда рублей приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам.

Исчезли не только наличные деньги, принадлежавшие вкладчикам, но и ценные бумаги. Установлено, что бывшие руководители банка не передали временной администрации электронную базу данных, а также значительную часть кредитной документации, подтверждающие задолженность.

Банк России направил в МВД и СКР заявления по фактам нарушений и хищения имущества банка под видом выдачи кредитов физическим лицам, отчуждения прав требования по кредитным договорам, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства банка.

По заявлениям возбуждено уголовное дело.

Напомним, базировавшийся в подмосковных Мытищах ЕвроситиБанк лишился лицензии 7 июля и был признан банкротом 27 сентября 2016 года.