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19.09.2019 20:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кредиты исчезли

Суд арестовал имущество экс-банкиров
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 211(7969)
Столичный суд арестовал имущество на сумму 10,5 миллиарда рублей двух бенефициаров, контролировавших ЕвроситиБанк.

Речь идет об имуществе бывшего председателя правления кредитной организации Оксаны Улановой и члена правления банка Дмитрия Бялого.

В постановлении Арбитражного суда Москвы указано, что требование госкорпорации Агентство по страхованию вкладов удовлетворено в рамках обеспечительных мер по иску о взыскании с Улановой и Бялого этой суммы.

В ходе инвентаризации имущества ЕвроситиБанка была выявлена недостача в размере 9 миллиардов 153 миллионов 745 тысяч рублей. Самая большая доля недостачи представлена кредитами, выданными юридическим лицам, - почти 4 миллиарда рублей. Почти 3 миллиарда рублей приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам.

Фото: iStock
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Исчезли не только наличные деньги, принадлежавшие вкладчикам, но и ценные бумаги. Установлено, что бывшие руководители банка не передали временной администрации электронную базу данных, а также значительную часть кредитной документации, подтверждающие задолженность.

Банк России направил в МВД и СКР заявления по фактам нарушений и хищения имущества банка под видом выдачи кредитов физическим лицам, отчуждения прав требования по кредитным договорам, покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов и возможного преднамеренного банкротства банка.

По заявлениям возбуждено уголовное дело.

Напомним, базировавшийся в подмосковных Мытищах ЕвроситиБанк лишился лицензии 7 июля и был признан банкротом 27 сентября 2016 года.

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