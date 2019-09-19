В Мосгордуме сформированы 16 комиссий

В Мосгордуме седьмого созыва образованы 16 комиссий, которые охватывают практически все сферы жизни города. За предложенную структуру парламента проголосовало большинство депутатов.

В частности, в составе городской думы будет работать комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике, комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, комиссия по образованию и другие.

Каждый депутат Мосгордумы может входить максимум в три комиссии. Парламентарии уже написали заявления о вступлении в те или иные комиссии.

Напомним, в четверг проходит первое заседание Мосгордумы седьмого созыва. Депутаты уже избрали председателя городского парламента и его замов, а также обсудили ряд других вопросов. Заседание продолжается пятый час.