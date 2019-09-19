В России, странах Европы, Бразилии и Южной Корее уже несколько лет проводится Неделя ранней диагностики рака головы и шеи. Сейчас в рамках этой "недели" онкологи Московского медицинского университета имени Сеченова проводят раннюю диагностику рака головы и шеи всем желающим. Направления не требуются, место жительства значения не имеют.

Новообразования верхних дыхательных путей составляют 3-4% опухолей всех локализаций. Первое место среди злокачественных заболеваний головы и шеи занимает рак гортани. Второе - опухоли глотки, носа и околоносовых пазух. Естественно, очень важно вовремя обнаружить беду. А мы порой не обращаем внимания на различные хронические воспалительные процессы в той же гортани. Хотя именно они - из категории предраковых.

Основной симптом рака гортани и ее предракового заболевания - охриплость. Несмотря на это, повторимся, многие врачи и пациенты не уделяют этому симптому внимания. К тому же обследование гортани часто представляет определенные трудности. Для правильной диагностики необходимо современное оборудование, а главное опыт в обследовании этой категории больных. И такими возможностями обладают сотрудники УКБ N 1.

- Чем раньше выявляется заболевание, тем больше шансов на успех, - отмечает куратор акции, председатель правления Федерации специалистов по заболеваниям органов головы и шеи России академик РАН Игорь Решетов. - К сожалению, заболеваемость головы и шеи раковыми новообразованиями имеет тенденции к росту. В связи с этим важно широкое информирование общественности не только в рамках данной акции, но и в целом. Ведь выявление рака на ранних стадиях - приоритетная задача, а ранняя диагностика - главное оружие против опасного недуга.

"Неделя" в данном конкретном случае - лишь название акции. На самом деле в Москве в первой университетской больнице Сеченовского университета акция продолжается до тех пор, пока специалисты не осмотрят всех желающих пройти современную диагностику, а в случае необходимости получить направление на лечение. Желающие - это те, кто зарегистрировался на бесплатный консультативный прием.

Иформация для пациентов

Прием проводится ежедневно по будням с 9 до 14 часов в УКБ N 1 по адресу: Москва, улица Большая Пироговская, дом 6, строение 1.

Предварительно нужно зарегистрироваться по телефону +7 (495) 609-14-00, добавочный 20-63, 21-67. Или на pr@sechenov.ru.