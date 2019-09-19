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19.09.2019 10:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В парке "Сокольники" пройдет фестиваль скорой помощи

Текст: Любовь Проценко

В субботу, 21 сентября, в "Сокольниках" пройдет фестиваль, посвященный 100-летию Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы. Столичные медики подготовили для него интересную программу и для детей, и для взрослых.

Фото: Сергей Михеев / РГ
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- Мы приглашаем всех москвичей и гостей столицы принять участие в нашем празднике, посвященном юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, - сказал Николай Плавунов, главный врач станции. - Мы предлагаем массу не только интересных, но и полезных активностей. Например, в течение всего дня врачи скорой помощи будут проводить обучающие медицинские мастер-классы по трем направлениям: проведение сердечно-легочной реанимации, оказание первой помощи при травмах и кровотечениях, а также оказание помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и падении с высоты. Кроме практических занятий участников фестиваля ждут лекции, выставки, творческие мастер-классы и многое другое.

Мастер-классы будут длиться 50 минут. Их участники воспользуются для отработки навыков оказания первой помощи интерактивными многофункциональными манекенами с обратной связью и электронным контроллером.

Выставку автомобилей московской скорой помощи можно посмотреть на центральной аллее парка. Среди них машины ГАЗ М20 и ГАЗ 22Б Волга 50 -х и 60 -х годов, а также легендарные РАФ 977ИМ и РАФ 22031 70-х и 80-х годов. Будут представлены и современные автомобили скорой помощи, на которых дежурят общепрофильные, педиатрические, неонатальные и реанимационные выездные бригады. Экскурсию по каждому автомобилю проведет специалист из московского Музея скорой медицинской помощи.

В игровых зонах дети смогут научиться основам скорой помощи, заняться активными и настольными играми, расписать пряник в форме автомобиля скорой помощи, сделать тематический брелок из фетра. Поиграют ребята и во врача скорой помощи, которого вызвали к пациенту.

Фото: фестиваль ВИДЕТЬ МУЗЫКУ/ youtube.com
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Одна из игровых зон фестиваля - "Город профессий" - позволит окунуться в мир медицины и наглядно покажет, как правильно подавать и принимать обращения в московскую скорую, что находится в саквояже врача скорой.

Аниматоры "Города мастеров" помогут воссоздать абстрактные игровые ситуации, в которых требуется оказание медицинской помощи, и научат маленьких гостей мероприятия правильно и оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях.

Также в рамках праздника будут работать зоны с развлекательными мастер-классами для детей и взрослых с возможностью сделать сувениры, посвященные юбилею московской Станции скорой помощи.

На территории фестиваля будут установлены фотозоны, арт-объекты, а также будет работать интерактивно-игровая зона с мифами и фактами о скорой помощи.

Праздник продлится с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Справка "РГ"

Работа Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова уже 100 лет не прекращается ни на минуту - 15 октября 1919 года первая бригада выехала на вызов. Сегодня Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова - крупнейшая в Европе медицинская организация, оказывающая скорую и неотложную медицинскую помощь населению. Там работают более 11 тысяч сотрудников, 60 подстанций по всему городу и более тысячи бригад, которые в круглосуточно дежурят в столице.

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