В жилых домах Москвы заменят шиферные крыши

Более 160 шиферных крыш заменят в городе до конца года, 40 из них уже заменены. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

По данным специалистов, шифер - редкий для Москвы кровельный материал, но тем не менее жилые дома с подобным кровельным материалом еще есть. Необходимость замены продиктована тем, что шиферное покрытие сложно в эксплуатации и со временем становится хрупким. В процессе длительной эксплуатации расшатывание гвоздей приводит к подвижности шиферных листов. Зимой снеговая нагрузка для таких кровель может оказаться критической. Чтобы предотвратить ЧП, шифер заменят на современный материал - оцинкованную сталь. В рамках капитального ремонта будут проведены работы по утеплению чердачного перекрытия для восстановления температурно-влажностного режима чердачного пространства. Это предотвратит образование наледи и сосулек на крышах в моменты сезонных колебаний температур.

- Работы проводятся в рамках региональной программы капремонта. Необходимость проведения работ утверждается решением общего собрания собственников, а проекты проходят государственную экспертизу. Ремонт ведется с обязательным участием представителя собственников, - уточнили в комплексе городского хозяйства Москвы.