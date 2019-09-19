Воронеж и Сербия становятся ближе друг к другу

В Воронеже стартовал проект под общим названием "Сербия рядом - 2019", основной целью которого является знакомство воронежской аудитории с Сербией и Балканами, налаживание культурных связей с этим регионом. Его организатором выступил Центр международного сотрудничества "Русско-Сербский Диалог".

"Мы продолжаем развитие площадки, направленной на сближение и коммуникацию российского и сербского народов, посредством реализации методов народной дипломатии и с помощью проведения ряда мероприятий в рамках общего проекта", - указывают в "Русско-Сербском Диалоге".

Организаторы также подчеркивают, что в ходе мероприятий "Сербия рядом - 2019" состоятся: интеллектуальная игра "Балканский мост"; литературный вечер сербской поэзии и сербской литературы; гастрономическое мероприятие с мастер-классами сербской кухни; фотовыставка работ о Сербии и многое другое. Кроме того, во время данного фестиваля сербской культуры значительное внимание будет сфокусировано и на вопросах борьбы с ксенофобией и проблемах межнациональных отношений.

Между тем всемирно известный режиссер Эмир Кустурица в этом году получил звание почетного доктора Воронежского государственного университета. "Кустурица - личность мирового масштаба. Его поддержка поможет наладить сербско-российский диалог и открыть на филфаке ВГУ курсы по изучению сербского языка. Университет заинтересован в сотрудничестве с балканскими странами", - отметил ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.