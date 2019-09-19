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19.09.2019 16:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ВС отказался увеличивать время на оплату парковки в Москве

Текст: Иван Пышечкин

Инициатива по продлению времени на оплату парковки в столице, которое сейчас составляет 5 минут, не встретила поддержки в Верховном суде. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

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5-минутный лимит на оплату городских парковок был введен 15 декабря прошлого года. До этого у автомобилистов было 15 минут на то, чтобы расплатиться за стоянку. Такое решение адвокат Виктор Вэскер попробовал оспорить в Мосгорсуде, направив соответствующий иск. По мнению юриста, с новым лимитом водители не успевают оплатить парковку через паркомат. Мосгорсуд и следом Верховный суд с доводами Вэскера не согласились.

"Судом было установлено, что оплата за парковку через паркомат не является единственным возможным способом оплаты, что не противоречит закону №443-ФЗ "Об организации дорожного движения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что 98% водителей используют другие способы оплаты - мобильное приложение или сообщение SMS. Процесс оплаты при этом не занимает более 2-3 минут. Раньше же, когда действовал 15-минутный лимит, 25% машин занимали парковки без оплаты, а другие водители тщетно пытались найти свободное место.

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