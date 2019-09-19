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19.09.2019 06:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкалья

Текст: Дина Непомнящая
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Александр Осипов официально вступает в должность губернатора Забайкальского края. В эти минуты председатель регионального Избиркома Светлана Судакова объявляет, что избранным на должность губернатора Забайкальского края стал Александр Осипов. Глава региона приносит присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации, Уставу Забайкальского края. #Забайкальскийкрай #нашеЗабайкалье #ПравительствоЗабайкальскогокрая #АлександрОсипов #губернатор #инаугурациягубернатораЗабайкалья

Публикация от Забайкалье | Новости региона (@zabaikalye_news)

Инаугурация избранного губернатора Забайкальского края прошла сегодня в читинском Доме офицеров. На церемонию пригласили 600 забайкальцев, среди них были и школьники.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, церемония началась с объявления председателя регионального Избиркома Светланы Судаковов о том, что избранным на должность губернатора Забайкальского края стал Александр Осипов. Он получил почти 90 процентов голосов избирателей на выборах, прошедших 8 сентября.

Александр Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья

"Вступая в должность губернатора Забайкальского края, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, устав и законы Забайкальского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить народу и защищать интересы жителей края, честно и добросовестно выполнять возлагаемые на меня высокие обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Забайкальского края", - принес клятву верности Александр Осипов.

Напомним, Александр Осипов был временно исполняющим обязанности губернатора с октября 2018 года, когда предыдущая глава региона Наталья Жданова приняла решение покинуть свой пост. За это время он успел заручиться доверием жителей. На прошлой неделе, после победы на выборах, Осипов поблагодарил их за поддержку.

"Тот кредит доверия, который оказан нам людьми, мы обязаны оправдать, найти все необходимые возможности и решения. Обернувшись на 10 месяцев назад, можно сказать: то, что казалось не реализуемым, стало возможным. Сегодня нам нужно поставить новые задачи", - отметил губернатор.

Справка "РГ"

До 2012 года Александр Осипов занимал должности в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. С 2012 по 2013 годы был вице-президентом, председателем экспертного совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Потом на протяжении шести лет являлся первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседателем совместной рабочей группы Минвостокразвития РФ и Генеральной прокуратуры России по снижению административных барьеров для бизнеса и защиты прав инвесторов.

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