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19.09.2019 07:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К делу об избиении инвалида в колледже подключилось СУ СК Приморья

Текст: Ольга Журман

Специалисты Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю инициировали ходатайство о передаче материалов доследованной проверки об избиении первокурсницей одногруппника в колледже из полиции города Арсеньева в органы Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

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Инициатива вызвана общественным резонансом инцидента.

Ранее в Интернете появился видеоролик, где было видно, что в стенах колледжа девушка толкает юношу в угол, а затем бьет по голове ногой. По данным прокуратуры, пострадавший имеет инвалидность. Видео позже удалили из Сети.

В ситуации разбираются сотрудники колледжа, полиция, комиссия по делам несовершеннолетних. Теперь к делу подключились прокуратура Приморья и управление Следственного комитета.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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