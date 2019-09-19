К делу об избиении инвалида в колледже подключилось СУ СК Приморья

Специалисты Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю инициировали ходатайство о передаче материалов доследованной проверки об избиении первокурсницей одногруппника в колледже из полиции города Арсеньева в органы Следственного комитета. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Инициатива вызвана общественным резонансом инцидента.

Ранее в Интернете появился видеоролик, где было видно, что в стенах колледжа девушка толкает юношу в угол, а затем бьет по голове ногой. По данным прокуратуры, пострадавший имеет инвалидность. Видео позже удалили из Сети.

В ситуации разбираются сотрудники колледжа, полиция, комиссия по делам несовершеннолетних. Теперь к делу подключились прокуратура Приморья и управление Следственного комитета.