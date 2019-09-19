С сентября смогут получать компенсацию жители региона, дети которых посещают частные дошкольные учреждения, группы присмотра и ухода. "Эта мера позволит снизить для родителей размер платы в частных образовательных организациях, обеспечить доступность дошкольного образования, - говорит первый заместитель министра образования островного региона Светлана Мирова.

Сегодня дошкольные учреждения Сахалина посещают более 30 тысяч детей. Место в детсаду для ребенка от трех до семи лет можно получить свободно. Но в ясельные группы есть очередь. Частные организации - хорошая альтернатива государственным. В регионе действует три частных детских сада и 15 групп присмотра и ухода за детьми, они расположены в Южно-Сахалинске и Холмске.

- Моя дочь посещает частный детсад "Ладушки". Нам очень нравится, что здесь соблюдается такой же режим дня, как в обычном детском садике. Созданы прекрасные условия для развития малышей, предусмотрена подготовка к школе, - говорит Евгения Аскерова.

Светлана Мирова пояснила, что родителям будут компенсировать 50 процентов затрат на частный детский садик, но не более 10 тысяч рублей. До конца года на эти цели предусмотрено более 37 миллионов рублей. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо представить пакет документов в отдел образования по месту жительства. Частный садик должен быть официально зарегистрирован.