На Сахалине задержали браконьеров с тонной лосося

На севере Сахалина пограничники задержали восьмерых россиян, незаконно выловивших более тонны кеты.

Вылов рыбы осуществлялся ими в районе залива Пильтун Ногликского района. Браконьеры орудовали запрещенными орудиями добычи, не имея соответствующего разрешения на промысел. У них изъяты более тонны кеты, три кунгаса с подвесными руль-моторами, две дрифтерные сети длиной 500 метров и восемь рыболовецких костюмов, сообщил в четверг "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

По данным пограничников, ущерб от деятельности браконьеров составил около миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.