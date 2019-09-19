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19.09.2019 09:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Тихоокеанском флоте сформированы экипажи для новых кораблей

Текст: Ольга Журман

На Тихоокеанском флоте собрано шесть экипажей для новых боевых кораблей и судов вспомогательного флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.

Новые экипажи приняли фрегат "Адмирал Шапошников", два противодиверсионных катера "Грачонок", а также два рейдовых водолазных катера нового поколения и морской буксир "Андрей Степанов".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Сообщается, что уже нынешней осенью будет завершено формирование личного состава для службы на корвете "Алдар Цыденжапов". Он был спущен на воду 12 сентября на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Скоро со стапелей этого предприятия сойдет тральщик проекта 12700 "Александрит" - "Яков Баляев".

Также планируется формирование экипажей дизельных и атомных подводных лодок, например, большой дизельной подлодки проекта 636.3 "Волхов. Ее строят специально для Тихоокеанского флота.

Экипажи всех новых надводных боевых кораблей и подводных лодок комплектуются только военнослужащими-контрактниками.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
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