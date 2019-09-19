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19.09.2019 07:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Александровске-Сахалинском компенсируют ущерб погорельцам

Текст: Евгения Шерешевская

Более 70 жильцов пострадавшего от пожара многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском получат по 10 тысяч рублей, еще 21 семье выплатят компенсацию на ремонт квартиры в размере до 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

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- Из-за воды на верхних этажах пострадали потолки, полы, обои и мебель. Деньги из областного бюджета помогут погорельцам восстановить их. В особенных случаях возможна дополнительная помощь по линии соцзащиты, - отметил глава региона Валерий Лимаренко.

Жильцам многоэтажки выдали памятки с подробной инструкцией о получении выплаты. Разъяснения они могут получить и в специально созданной группе мессенджера.

Напомним, на крыше многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском произошел пожар. Сейчас там идут восстановительные работы. Для защиты верхних этажей от дождя специалисты используют баннерную ткань. Провести ремонт планируется за два месяца.

Электроснабжение дома восстановят уже сегодня. Ведутся работы по просушке здания с помощью тепловых пушек и влагоуловителей.

Для погорельцев организовали пункт временного размещения в местном педагогическом колледже.

Власть Работа власти Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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