Новости

Минфин рассказал о профиците бюджета на ближайшие три года 19:04
Школьный "Культурный норматив" получил знаменитых наставников 19:03
Аксенов оценил шансы мэров Крыма сохранить должности 18:52
Путин наградил десять сенаторов 18:49
В Ленобласти появилась детская команда по следж-хоккею 18:49
МИД РФ назвал прагматичным решение США урезать помощь Афганистану 18:37
Группу Metallica назвали наиболее успешно гастролирующей в мире 18:06
Toyota выпустит кроссовер размером с Yaris 18:01
Гениально! Хидео Кодзима посетит в России выставку "ИгроМир 2019" 18:00
Моржиха напала на военно-научную экспедицию Северного флота 17:51
Умер экс-президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али 17:49
В Беларуси будут повсеместно принимать карты "Мир" к концу 2020 года 17:40
Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам 17:36
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море 17:35
В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев 17:30
Путин осмотрел центральную площадь Ижевска 17:29
Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища 17:25
Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 17:25
Благотворительные обеды все более востребованы в Германии 17:18
Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике 17:12
Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг 17:10
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов 17:10
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 17:09
На Урале пропал татуированный кот 17:06
Путин назначил нового замглавы МИД 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
Во всемирный день чистоты 21 сентября глобальную уборку проведут в 70 регионах России. Такая акция пройдет более чем в 150 странах мира. Ее участником может стать каждый. Главное, чтобы было желание очистить родные места от мусора, и не только во время различных акций, а от души. И каждый день. Корреспонденты "РГ" выяснили, как у нас подготовились к общемировому субботнику.
Такой "пейзаж" стал привычен для жителей многих регионов страны. Фото: Юлия Пыхалова / Комсомольская правда Такой "пейзаж" стал привычен для жителей многих регионов страны. Фото: Юлия Пыхалова / Комсомольская правда
Такой "пейзаж" стал привычен для жителей многих регионов страны. Фото: Юлия Пыхалова / Комсомольская правда

На Камчатке День чистоты растянулся на полмесяца. Уборку сделали в поселке Сокоч, вычистили берега бухт Сероглазка, Малая Лагерная, Три брата. А начали акцию, как и в прошлом году, с поселка Чапаевка. Но если в прошлом году, как рассказал местный житель Андрей Антоневич, убирать мусор, который годами сбрасывали в овраг, пришли девять человек, то на этот раз - уже 40 жителей.

Создана еще одна территория с охраняемым статусом в Подмосковье

В ближайший выходной горожан приглашают на субботник в район Култучного озера. Этот водоем в самом центре Петропавловска едва не погиб, когда рядом началось строительство гостиничного комплекса. Общественность (в том числе и "Российская газета" своими публикациями), а затем и власти отстояли озеро.

Не дожидаясь всемирной акции, тысячи красноярцев провели масштабный городской субботник. Параллельно горожане вышли на традиционный экологический квест "День Енисея-2019" - собирать мусор с реки. В этом году очищали район косы Орлиха. Это одно из любимых мест отдыха горожан, которые не спешат убирать за собой, оставляя бумагу и пластиковую посуду, а также автомобильные шины, мебель, арматуру, ржавые инструменты.

В Астрахани Всемирный день чистоты отметят нестандартно. Вместо субботников там проведут масштабный квест "Чистые игры": участники будут собирать мусор и получать призы. Турниры пройдут на городском острове Пролетарский и в селе Началово Приволжского района.

21 сентября глобальную уборку проведут в 70 регионах России

В Перми акция пройдет на берегу реки Мулянка. Горожане очистят эту территорию от мусора в игровой манере: за каждый собранный мешок команды будут получать очки. При этом будут начисляться дополнительные баллы, если игроки принесут отсортированный мусор или найдут необычные мусорные артефакты.

В Нижегородской области экологическая акция обещает быть более масштабной, чем в прошлом году, и по географии, и по количеству участников. Причем мусор не только соберут, но и дадут ему вторую жизнь. Пластиковые, металлические и стеклянные отходы отправятся не на полигон, а в переработку.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Москва присоединится ко Всемирному дню чистоты

Большая экологическая акция пройдет 21 сентября на Кубани в заказнике "Приазовский". Эта уникальная территория богата водными угодьями, заводями и лиманами, в которых встречаются редкие виды животных: кавказская выдра, колпица, черноголовая чайка, ходулочник. Площадь заказника составляет 42 тысячи гектаров.

На берегах лиманов будут убирать мусор, а с лодок - незаконно расставленные рыболовецкие сети. Скапливающиеся на территории отходы представляют угрозу гнездящимся здесь птицам. Пернатые принимают пакеты и конфетные обертки за еду, а плавающий в воде пластик служит приманкой для рыб.

Кроме того, такие отходы разлагаются сотни лет. Несмотря на то, что за нарушения режима на территории следят госинспекторы Кавказского заповедника, посетители все равно умудряются оставить здесь много мусора.

Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ДФО Камчатский край ЮФО Астраханская область Астрахань ПФО Пермский край Пермь ПФО Нижегородская область ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год
Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей