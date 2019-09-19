Во всемирный день чистоты 21 сентября глобальную уборку проведут в 70 регионах России. Такая акция пройдет более чем в 150 странах мира. Ее участником может стать каждый. Главное, чтобы было желание очистить родные места от мусора, и не только во время различных акций, а от души. И каждый день. Корреспонденты "РГ" выяснили, как у нас подготовились к общемировому субботнику.

На Камчатке День чистоты растянулся на полмесяца. Уборку сделали в поселке Сокоч, вычистили берега бухт Сероглазка, Малая Лагерная, Три брата. А начали акцию, как и в прошлом году, с поселка Чапаевка. Но если в прошлом году, как рассказал местный житель Андрей Антоневич, убирать мусор, который годами сбрасывали в овраг, пришли девять человек, то на этот раз - уже 40 жителей.

В ближайший выходной горожан приглашают на субботник в район Култучного озера. Этот водоем в самом центре Петропавловска едва не погиб, когда рядом началось строительство гостиничного комплекса. Общественность (в том числе и "Российская газета" своими публикациями), а затем и власти отстояли озеро.

Не дожидаясь всемирной акции, тысячи красноярцев провели масштабный городской субботник. Параллельно горожане вышли на традиционный экологический квест "День Енисея-2019" - собирать мусор с реки. В этом году очищали район косы Орлиха. Это одно из любимых мест отдыха горожан, которые не спешат убирать за собой, оставляя бумагу и пластиковую посуду, а также автомобильные шины, мебель, арматуру, ржавые инструменты.

В Астрахани Всемирный день чистоты отметят нестандартно. Вместо субботников там проведут масштабный квест "Чистые игры": участники будут собирать мусор и получать призы. Турниры пройдут на городском острове Пролетарский и в селе Началово Приволжского района.

21 сентября глобальную уборку проведут в 70 регионах России

В Перми акция пройдет на берегу реки Мулянка. Горожане очистят эту территорию от мусора в игровой манере: за каждый собранный мешок команды будут получать очки. При этом будут начисляться дополнительные баллы, если игроки принесут отсортированный мусор или найдут необычные мусорные артефакты.

В Нижегородской области экологическая акция обещает быть более масштабной, чем в прошлом году, и по географии, и по количеству участников. Причем мусор не только соберут, но и дадут ему вторую жизнь. Пластиковые, металлические и стеклянные отходы отправятся не на полигон, а в переработку.

Большая экологическая акция пройдет 21 сентября на Кубани в заказнике "Приазовский". Эта уникальная территория богата водными угодьями, заводями и лиманами, в которых встречаются редкие виды животных: кавказская выдра, колпица, черноголовая чайка, ходулочник. Площадь заказника составляет 42 тысячи гектаров.

На берегах лиманов будут убирать мусор, а с лодок - незаконно расставленные рыболовецкие сети. Скапливающиеся на территории отходы представляют угрозу гнездящимся здесь птицам. Пернатые принимают пакеты и конфетные обертки за еду, а плавающий в воде пластик служит приманкой для рыб.

Кроме того, такие отходы разлагаются сотни лет. Несмотря на то, что за нарушения режима на территории следят госинспекторы Кавказского заповедника, посетители все равно умудряются оставить здесь много мусора.