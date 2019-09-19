Заслуженный врач России Александр Сучков про амурскую "одноэтажную" медицину знает практически все. Отец был врачом, мама - фельдшером-лаборантом, так что вырос в сердцевине будней Ивановской ЦРБ. После мединститута вернулся сюда же, в родную больницу. Начинал реаниматологом-анестезиологом, затем возглавил коллектив и больше двадцати лет проработал главврачом.

Александр Сучков: Шоковая терапия иногда должна быть. Не должно быть терапии бездумной. Фото: Сергей Поспелов

Этим летом Александр Анатольевич назначен и.о. главного врача Благовещенской городской клинической больницы, которая в последние годы регулярно содрогалась от противоречивых управленческих решений. Публикуем честное мнение доктора Александра Сучкова о сегодняшних проблемах первичного звена отечественного здравоохранения:

- Я хорошо помню, когда заговорили о всеобщей диспансеризации населения - в 80-е годы прошлого века. Но потом вспоминали о ней лишь эпизодически и формально. Местная власть и работодатель часто не проявляют заинтересованности в диспансеризации своих жителей, работников. И это удивительно! Ведь только здоровый человек в состоянии с полной отдачей трудиться. Не врач должен затягивать людей на диспансеризацию. Стимулировать к этому должны и работодатели, и местные администрации.

Хорошо работают экономические рычаги. К примеру, прошел диспансеризацию - тебе полностью оплатят лист нетрудоспособности. Не прошел - получи половину.

"Побочка" шоковой терапии

На Дальнем Востоке участковые больницы порой нужны даже в маленьких населенных пунктах. Это реалии наших расстояний. Но и Дальний Восток тоже разный. Есть районы отдаленные и малонаселенные, а есть и вполне компактные.

Самое жестокое в здравоохранении началось несколько лет назад, с "оптимизацией". Слово это обозначает правильный, нужный процесс, но часто за него прятали совершенно непродуманные радикальные решения - сокращения, уплотнения, ликвидацию. Невзирая на потерю качества и снижение доступности медицины.

Шоковая терапия в отдельных случаях должна быть, не спорю. Не должно быть терапии бездумной. Пример: в селе прежде было тысяча человек населения и работали два фельдшера, сейчас осталось четыреста жителей, а фельдшера по-прежнему два. Зачем? Когда пытаешься задавать этот вопрос, сразу возникает встречный: "А куда люди пойдут работать?"

Этот вопрос не к медицине, а к власти. Медицина должна лечить. А каждое неоправданное рабочее место - это средства, которые могли бы пойти на лекарства или партию расходных материалов.

Уравниловка в оплате труда медработников. Выплачивать одинаковые суммы всем и без всякой дифференциации - трудно представить себе что-то менее конструктивное. На практике получалось: один впахивает, не жалея себя, с полной отдачей, а другой в полноги идет, и на все ему наплевать. В последнее время стало больше порядка: с майскими указами появились реальные критерии доплат и стали учитываться показатели работы.

Врачи и пациенты

В подразделениях Благовещенской горбольницы не хватает больше ста медсестер. В некоторых отделениях кадровый дефицит очень серьезный.

Изменился и пациент: меньше человеческой теплоты и благодарности. Мне завреанимацией говорит: "Когда говорят "спасибо", сразу петь хочется... Но часто не говорят "спасибо" даже тому, кто спасает от смерти. Врач вроде как обязан.

Зато в социальных сетях достаточно одному разместить критический отзыв о лечении или невнимательности персонала, и сразу шум выше неба. Каждому есть что добавить - из своего опыта, из опыта родственников, друзей. Из опыта действительного, вычитанного и выдуманного. Тема такая - здоровье! Мимо не пройти. И врачи потом долго вынуждены оправдываться. Тот, кто отвечает, уже априори оправдывается.

Не дешевое, а необходимое

Категорически несправедливая ситуация в отношениях больниц и страховых компаний. Простой пример: за полное обследование неотложного пациента страховая компания платит всего шестьсот тридцать рублей. За полное! То есть биохимические и клинические анализы, УЗИ-диагностику, иногда и КТ-диагностику, осмотр нескольких узких специалистов. А в результате нередко получаем однозначный вывод: показаний для госпитализации нет.

Надо платить по факту реальных затрат. Можно легко подсчитать, во сколько такое обследование обошлось бы в частном медицинском центре.

К системе конкурсов и закупок есть клинические вопросы. Мы не должны покупать дешевое, мы должны покупать необходимое. Еще одна неповоротливая директива - открывать фельдшерско-акушерские пункты там, где нет народу. Открыли недавно ФАП в одном из сел Ромненского района, где проживает всего шестьдесят человек. Цена вопроса - пять с половиной миллионов рублей. В зимний месяц на его содержание будет уходить тысяч тридцать. А что в итоге? Фельдшеру нужно добираться из соседнего села, на чем и как - вопрос сложный. В лучшем случае он будет приезжать раз-два в неделю на один-два часа.

Самое удивительное, что рядом села, где несколько сотен жителей, и медпункты там - избушки на курьих ножках. Вот бы где новострой пригодился. Рациональней и правильней купить передвижную амбулаторию: есть прекрасно оборудованные машины. По графику объезжать маленькие села. Получится эффективней, и помощь будет куда качественней.

Есть село в Ивановском районе, где всего девяносто шесть жителей. Медпункт - готовый рухнуть в любую минуту. Фельдшер живет в пятнадцати километрах от него. Приехали специалисты "сверху", выдали на несколько листов предписаний: улучшить, углубить, усилить... А зачем? Туда проще направлять передвижную машину.

На мой взгляд, в первичной медицине не хватает самостоятельности в управленческих решениях. Здесь нужно меньше неповоротливой зацентрализованности, а больше учитывать особенности и индивидуальности нашей жизни. Надо больше доверять самим медработникам, которые отвечают за здоровье населения.