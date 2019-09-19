Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде

В Ленинском районе Нижнего Новгорода на территории гаражного кооператива нашли труп 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России "Убийство".

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства случившегося и причастные. О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.