Избранный глава Республики Башкортостан вступил в должность

Сегодня, 19 сентября 2019 года, в Уфе состоялась церемония вступления в должность избранного на должность главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

На выборах, которые прошли 8 сентября этого года, он набрал 82,02 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила 71,8 процента.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина", - принес присягу Радий Хабиров.

Удостоверение главы республики ему вручила председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко.

Радий Хабиров подчеркнул, что первым документом, под которым он поставит подпись в новой должности, станет указ о стратегии социально-экономического развития республики до 2024 года. По его словам, документ будет в-основном экономического характера, его основная направленность - решение задач, поставленных в майском указе президента России.