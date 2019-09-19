Новости

На Остоженке археологи нашли надгробную плиту XVIII века 11:44
Председателем Мосгордумы вновь стал Алексей Шапошников 11:43
Президент банка "Прайм Финанс" задержан в Петербурге 11:43
В Канске при прокладке водопровода нашли старое захоронение 11:40
Путин поздравил ингушского борца с победой на чемпионате мира 11:40
В ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта 11:36
"Дом-2" начнут снимать на новой площадке в апреле 2020 года 11:36
В Крыму взносы на капремонт в 2020 году не увеличатся 11:34
Актеру Павлу Устинову изменят меру пресечения 11:28
В Перми ребенок и пенсионерка пострадали в ДТП с автобусом 11:25
Дилерам Lada запретили продавать Largus 11:20
Представитель Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы 11:17
Главы МИД РФ и Германии обсудили урегулирование ситуации в Донбассе 11:07
Неаполитанский мастер рассказал, как выбрать настоящую пиццу 11:03
Honda CR-V обновился и получил очень экономичную версию 11:00
Умер барабанщик группы "Центр" Александр Васильев 10:59
В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией 10:55
Гигантский авиалайнер приземлился в Пулково 10:53
Пять легковушек столкнулись в Капотне 10:52
Промышленные предприятия Москвы открывают двери для гостей 10:47
В Минске стартовала международная конференция суда ЕАЭС 10:45
Один из обвинивших Кевина Спейси умер во время судебного процесса 10:45
Избранный глава Республики Башкортостан вступил в должность 10:40
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США 10:37
Ученые сообщили о возможной опасности зубных имплантов 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 10:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Избранный глава Республики Башкортостан вступил в должность

Текст: Ольга Горюнова
Радий Хабиров. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Радий Хабиров. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Радий Хабиров. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Сегодня, 19 сентября 2019 года, в Уфе состоялась церемония вступления в должность избранного на должность главы Республики Башкортостан Радия Хабирова. 

Фото: РИА Новости
Александр Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

На выборах, которые прошли 8 сентября этого года, он набрал 82,02 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила 71,8 процента. 

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Республики Башкортостан верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать государственность Республики Башкортостан, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Башкортостан, гарантировать права и свободы человека и гражданина", -  принес присягу Радий Хабиров. 

Удостоверение главы республики ему вручила председатель Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко.

Радий Хабиров подчеркнул, что первым документом, под которым он поставит подпись в новой должности, станет указ о стратегии социально-экономического развития республики до 2024 года. По его словам, документ будет в-основном экономического характера, его основная направленность - решение задач, поставленных в майском указе президента России.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Отставки и назначения глав регионов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия будет развивать спутниковый интернет совместно с Китаем
В Пентагоне признали неготовность США к гибридной войне с Россией
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
В Раде призвали пойти на компромисс для решения конфликта в Донбассе
В США объяснили провал ЗРК Patriot при атаке на саудовские НПЗ