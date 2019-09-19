Оренбуржье вошло в число лидеров по качеству управления финансами

Об этом сообщило министерство финансов региона.
- Достигнутый результат стал итогом ответственной и эффективной работы работников финансовой сферы Оренбургской области, - заявила по этому поводу и.о. главы ведомства Татьяна Мошкова.
Такой мониторинг федеральным минфином проводится ежегодно. По его результатам присваивается одна из трех степеней качества управления региональными финансами: высокое, надлежащее и низкое.
Комплексная оценка итогов работы за минувший год включала в себя анализ индикаторов, характеризующих планирование и исполнение бюджета, управление госдолгом и собственностью, качество оказания государственных услуг, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса и выполнение "майских" указов президента РФ.