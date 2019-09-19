Оренбуржье вошло в число лидеров по качеству управления финансами

По итогам 2018 года Оренбуржье вошло в число российских субъектов - лидеров по качеству управления региональными финансами. В ходе мониторинга, проводимого Минфином РФ, области присвоена I (высокая) степень качества.

Об этом сообщило министерство финансов региона.

- Достигнутый результат стал итогом ответственной и эффективной работы работников финансовой сферы Оренбургской области, - заявила по этому поводу и.о. главы ведомства Татьяна Мошкова.

Такой мониторинг федеральным минфином проводится ежегодно. По его результатам присваивается одна из трех степеней качества управления региональными финансами: высокое, надлежащее и низкое.

Комплексная оценка итогов работы за минувший год включала в себя анализ индикаторов, характеризующих планирование и исполнение бюджета, управление госдолгом и собственностью, качество оказания государственных услуг, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса и выполнение "майских" указов президента РФ.

