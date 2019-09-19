Путин приехал в Ижевск на День оружейника

Президент России Владимир Путин приехал в Удмуртию на День оружейника. Борт номер один приземлился в аэропорту Ижевска.

В этом году также отмечается столетний юбилей знаменитого конструктора Михаила Калашникова.

Глава государства примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников и посетит открывшийся юношеский технопарк "Калашников". Главная тема форума - обсуждение, как увеличить процент выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Президент проведет также заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которого будут подписаны контракты между Минобороны и предприятиями ВПК Удмуртии.