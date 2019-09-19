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19.09.2019 23:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путину показали новую модель управления электросетями

Текст: Кира Латухина (Ижевск)
Президент ознакомился с моделью управления электросетевым комплексом Удмуртии - его можно распространить на всю страну. Модель представили глава "Россетей" Павел Ливинский и глава Удмуртии Александр Бречалов​​​.

"В Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, для развития нужны новые мощности, и не просто мощности, а современный подход к управлению, в том числе цифровой", - сказал Бречалов. Благодаря новой модели удалось выручить 3,3 млрд рублей, которые будут направлены на ремонт детсадов, школ и больниц.
Владимир Путин призвал предприятия ОПК занимать новые ниши

"Мы реализовали в Удмуртии целевую модель, каким образом должен функционировать электросетевой комплекс", - пояснил Ливинский. "У нас все на базе отечественных программно-вычислительных комплексов, ничего зарубежного здесь нет: постоянный контроль состояния надежности, удаленный интеллектуальный контроль эксплуатационного состояния, дистанционное управление и оперативное переключения. И, конечно, автоматизированный контроль процесса эксплуатации", - рассказал глава "Россетей". При этом каналы связи защищены на 100 проц. "В течение трех лет мы доведем до 100 процентов полную наблюдаемость", - сообщил Ливинский.

Для потребителя стоимость не увеличится. "Это для нас табу, мы понимаем свою социальную роль, четко следуем задачам, которые определены государством. Все эффекты за счет синергии внутри, за счет оптимизации затрат", - сообщил глава "Россетей".

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