Ульяновцы получили льготы по налогам и обязательным взносам

В Ульяновской области освободили от транспортного налога отдельные категории граждан. Соответствующие поправки в региональный закон утвердили депутаты областного Заксобрания.

Ребенок-инвалид в машине

Во-первых льготы установили родителю, усыновителю, опекуну либо попечителю ребенка-инвалида. Она распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Поправкой может воспользоваться только один из законных представителей ребенка.

В Ульяновской области проживают 4373 семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды. - Если в семье несколько автомобилей, то родители должны выбрать одно "льготное" транспортное средство. Теоретически если каждая семья воспользуется предоставленной льготой, то сумма выпадающих доходов бюджета составит около 19 миллионов рублей, - пояснил заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области, председатель комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Грачев.

Электромобилям зеленый свет

Во-вторых, от транспортного налога освободили владельцев легковых электромобилей. При этом неважно, кто им является - юридическое или частное лицо. Закон вступит в силу с января 2020 года. Как выяснилось, в регионе пока зарегистрировано только 11 автомобилей с электрическим двигателем. Но местные власти заинтересованы в увлечении их числа и снижении нагрузки на окружающую среду. В прошлом месяце в России продали 50 электрокаров и этот показатель стал самым высоким с начала года. При этом развивается вторичный рынок подержанных электромобилей.

- Мы понимаем, что за электромобилями будущее, прежде всего из-за экологичности данного вида транспорта. Подчеркну, что если первое изменение - это мера социальной поддержки для семей с детьми-инвалидами, то вторая поправка - стимулирующая, - говорит Дмитрий Грачев.

Примечательно, что стремление ульяновских властей поддержали и на федеральном уровне. С 2020 года для электромобилей могут выделить специальные полосы на дорогах, которыми сейчас пользуется только общественный транспорт. В будущем для "зеленого транспорта" рассматривают возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатную парковку и налоговые послабления.

Льгота по транспортному налогу для электромобилей в Ульяновской области будет действовать до 2024 года. По истечении этого срока власти проанализируют, имела ли она экономический эффект, и исходя из этого примут решение о продлении либо отмене закона.

Продлили льготы на капремонт

Пример пролонгирования мер социальной поддержки населения ульяновские депутаты продемонстрировали на этой же сессии. Они продлили льготы по взносам на капремонт пожилым гражданам, которые получают компенсацию.

Напомним, получателями этой меры соцподдержки являются одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений. При достижении 70 лет им компенсируют 50 процентов затрат. С 80-летнего возраста компенсация составляет 100 процентов. Законопроект предусматривает также продление действия льготы для детей-сирот и граждан, проживающих в семье, состоящей из неработающих пенсионеров либо неработающих инвалидов I или II групп. Льготы им продлили до 31 декабря 2021 года.

По подсчетам разработчиков, на реализацию закона из бюджета Ульяновской области потребуется порядка 172 миллионов рублей. Депутаты Заксобрания единогласно поддержали поправки.