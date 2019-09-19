Ульяновские депутаты предлагают изменить порядок перечисления НДФЛ

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области настаивают на изменении порядка перечисления НДФЛ из федерального бюджета регионам.

В соответствии с действующим законодательством подоходный налог с физических лиц направляется по месту работы граждан, а не по месту регистрации, как предлагают сделать ульяновские парламентарии. При этом подавляющая часть так называемых социально значимых бюджетных услуг, а также социальные и имущественные вычеты граждане получают именно по месту своего жительства. В результате местные бюджеты несут значительные потери в своих доходах.

Ульяновские законодатели неоднократно поднимали вопрос о необходимости изменения данного порядка в Совете Федерации РФ и продолжают настаивать на обсуждении этой проблемы на федеральном уровне. Инициатива прозвучала в очередной раз на Съезде депутатов представительных органов местного самоуправления и Законодательного Собрания Ульяновской области в рамках дискуссионной площадки "Бюджетный процесс и бюджетная система".

Основной темой обсуждения стали вопросы формирования проектов регионального и муниципальных бюджетов на ближайшие три года.

Приоритетными направлениями при формировании местных бюджетов станут наказы избирателей, майские указы Президента РФ и национальные проекты. При этом перед муниципальной властью стоит задача обеспечить рост собственных доходов бюджета.

- Решать ее можно, в первую очередь, за счет увеличения собираемости НДФЛ, земельного налога, налога на имущество физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, - считает председатель комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания Ульяновской области Александр Чепухин. - Не секрет, что ряд сельхозпредприятий и индивидуальных предпринимателей полностью или частично выплачивают сотрудникам "серые" зарплаты, уклоняясь таким образом от налогообложения. Не зафиксированы в государственном кадастре часть сельхозземель и объектов недвижимости, их учет - тоже источник пополнения муниципальных бюджетов. Кроме того, органам власти на местах необходимо создавать условия для открытия новых производств, способных стать налогоплательщиками.

В свою очередь муниципальные образования могут рассчитывать на финансовую поддержку из регионального и федерального бюджетов. Приоритет отдается строительству и ремонту дорог.

Как сообщили в Заксобрании Ульяновской области, в 2020 году из бюджета области на эти цели направлено более шести миллиардов рублей в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Депутаты также сформулировали ряд предложений по повышению эффективности пополнения и освоения бюджетных средств. Во-первых, предлагается повысить доли денежных поступлений от акцизов в местные бюджеты с нынешних 10 до 15 процентов. Во-вторых, перераспределить доходы, получаемые от продажи или передачи в аренду земельных участков, расположенных в границах сельских поселений, государственная собственность на которые не разграничена. Предлагается разделить их в соотношении 50 на 50 процентов межу бюджетами муниципальных образований и поселений. В настоящее время все средства поступают в казну района, тогда как за содержание этих участков отвечают власти на местах.

Справка "РГ"

По данным федеральной налоговой службы, в прошлом году все регионы Приволжского федерального округа перечислили 2,05 триллиона рублей федеральных налогов и сборов. В федеральный бюджет из них пошли 1,08 триллиона рублей, а в консолидированные бюджеты регионов - около 968 миллиардов рублей. Таким образом, доля полученных доходов в бюджеты регионов составила 47 процентов или меньше половины от собранных налогов.