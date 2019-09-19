Ульяновские депутаты предлагают изменить порядок перечисления НДФЛ

Новости

В Югре задержали трех подозреваемых в связях с террористами 13:38
"Зоошеринг": Сибирячка "обскакала" пробки на верблюде и прославилась 13:36
Зятя испанского короля отпустили из тюрьмы на волонтерские работы 13:35
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов и сделали селфи 13:28
Боксер Костя Цзю решил написать кандидатскую диссертацию в УрФУ 13:25
Лукашенко жестко раскритиковал работу правительства 13:18
Стало известно, когда выпадет первый снег в Москве 13:18
Володин предостерег ПАСЕ от излишней политизации докладов 13:10
В калининградской поликлинике появились талоны "Просто спросить" 13:03
Видео: мотоциклист чудом спасся от сдающего назад грузовика 13:02
Видео: В Новой Зеландии веганы заблокировали продажу мяса в супермаркете 12:59
Завершена отливка главной статуи Ржевского мемориала 12:56
Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца 12:56
Ученые назвали причины социального расслоения общества 7000 лет назад 12:56
Гипертоникам рассказали об опасности барической "пилы" в Москве 12:56
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу 12:51
Видео: В районе Крымского моста шторм вынес баржу на мель 12:45
Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА 12:44
В сургутском отделе полиции умер наркоман 12:43
В Аравийской пустыне найдено легендарное царство, описанное в Библии 12:37
Тело 43-летней актрисы и модели Джессики Джеймс найдено в ее доме 12:34
Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года поступил в продажу 12:20
Под Ивановом завели дело после гибели ребенка в ДТП 12:15
Болельщики "Реала" потребовали отставки Зидана после поражения от "ПСЖ" 12:13
"Щуплая шептунья": Юрий Лоза вновь сурово раскритиковал Билли Айлиш 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
19.09.2019 13:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ульяновские депутаты предлагают изменить порядок перечисления НДФЛ

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области настаивают на изменении порядка перечисления НДФЛ из федерального бюджета регионам.

В соответствии с действующим законодательством подоходный налог с физических лиц направляется по месту работы граждан, а не по месту регистрации, как предлагают сделать ульяновские парламентарии. При этом подавляющая часть так называемых социально значимых бюджетных услуг, а также социальные и имущественные вычеты граждане получают именно по месту своего жительства. В результате местные бюджеты несут значительные потери в своих доходах.

В ульяновском Заксобрании наметили план развития сельских территорий

Ульяновские законодатели неоднократно поднимали вопрос о необходимости изменения данного порядка в Совете Федерации РФ и продолжают настаивать на обсуждении этой проблемы на федеральном уровне. Инициатива прозвучала в очередной раз на Съезде депутатов представительных органов местного самоуправления и Законодательного Собрания Ульяновской области в рамках дискуссионной площадки "Бюджетный процесс и бюджетная система".

Основной темой обсуждения стали вопросы формирования проектов регионального и муниципальных бюджетов на ближайшие три года.

Приоритетными направлениями при формировании местных бюджетов станут наказы избирателей, майские указы Президента РФ и национальные проекты. При этом перед муниципальной властью стоит задача обеспечить рост собственных доходов бюджета.

- Решать ее можно, в первую очередь, за счет увеличения собираемости НДФЛ, земельного налога, налога на имущество физических лиц и единого сельскохозяйственного налога, - считает председатель комитета по бюджету и экономической политике Заксобрания Ульяновской области Александр Чепухин. - Не секрет, что ряд сельхозпредприятий и индивидуальных предпринимателей полностью или частично выплачивают сотрудникам "серые" зарплаты, уклоняясь таким образом от налогообложения. Не зафиксированы в государственном кадастре часть сельхозземель и объектов недвижимости, их учет - тоже источник пополнения муниципальных бюджетов. Кроме того, органам власти на местах необходимо создавать условия для открытия новых производств, способных стать налогоплательщиками.

В свою очередь муниципальные образования могут рассчитывать на финансовую поддержку из регионального и федерального бюджетов. Приоритет отдается строительству и ремонту дорог.

В ульяновском Заксобрании наметили план развития сельских территорий

Как сообщили в Заксобрании Ульяновской области, в 2020 году из бюджета области на эти цели направлено более шести миллиардов рублей в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Депутаты также сформулировали ряд предложений по повышению эффективности пополнения и освоения бюджетных средств. Во-первых, предлагается повысить доли денежных поступлений от акцизов в местные бюджеты с нынешних 10 до 15 процентов. Во-вторых, перераспределить доходы, получаемые от продажи или передачи в аренду земельных участков, расположенных в границах сельских поселений, государственная собственность на которые не разграничена. Предлагается разделить их в соотношении 50 на 50 процентов межу бюджетами муниципальных образований и поселений. В настоящее время все средства поступают в казну района, тогда как за содержание этих участков отвечают власти на местах.

Справка "РГ"

По данным федеральной налоговой службы, в прошлом году все регионы Приволжского федерального округа перечислили 2,05 триллиона рублей федеральных налогов и сборов. В федеральный бюджет из них пошли 1,08 триллиона рублей, а в консолидированные бюджеты регионов - около 968 миллиардов рублей. Таким образом, доля полученных доходов в бюджеты регионов составила 47 процентов или меньше половины от собранных налогов.

Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область ПФО Ульяновская область Законодательное собрание Ульяновской области
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали выборы в Израиле внутренним делом страны
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов
ФАС оштрафовала Google за противозаконную рекламу
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины