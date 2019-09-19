В Оренбурге сдали первые дома, построенные по системе эскроу

Первые две многоэтажки, построенные по системе эскроу, введены в эксплуатацию в Оренбурге.

Как сообщило министерство строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства региона, площадь возведенных новостроек - почти 20 тысяч квадратных метров. Компании-застройщики привлекали средства дольщиков по новому механизму - с использованием счетов эскроу.

- Участниками долевого строительства было открыто порядка 150 счетов на сумму свыше 300 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На сегодня в Оренбургской области с привлечением средств дольщиков 22 застройщика возводят 43 многоквартирных дома общей площадью 508,4 тысячи квадратных метров. Из них пять объектов площадью 58 тысяч "квадратов" строятся с применением счетов эскроу. Остальные 38 проектов достраиваются по старой схеме.

В регионе действуют отделения 21 из 95 уполномоченных банков. Работу с застройщиками ведут только пять кредитных организаций. Всего в области открыто 163 счета эскроу на сумму более 320 миллионов рублей.

Справка "РГ"

В соответствии с новыми изменениями в законодательство РФ, вступившими в силу с июля 2019 года, практика использования счетов эскроу стала обязательной для всех строительных компаний. Эскроу-счет в долевом строительстве - это специальный счет в банке, на котором "замораживаются" деньги дольщика на период возведения дома. Средства передаются застройщику лишь после того, как будут исполнены обязательства перед дольщиком.