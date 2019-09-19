В Оренбурге сдали первые дома, построенные по системе эскроу

Новости

Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам 17:36
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море 17:35
В Челябинске объяснили ужин из соли для детсадовцев 17:30
Путин осмотрел центральную площадь Ижевска 17:29
Франция отклонила запрос Сноудена о предоставлении убежища 17:25
Умер актер из "Дальнобойщиков" Сергей Афанасьев 17:25
Благотворительные обеды все более востребованы в Германии 17:18
Россиянки выиграли командный турнир на ЧМ по художественной гимнастике 17:12
Московские онкохирурги успешно удалили у пациента опухоль весом 20 кг 17:10
В Волгоград из Германии экстрадировали вербовщика террористов 17:10
Вышел трейлер экодрамы "Темные воды" 17:09
На Урале пропал татуированный кот 17:06
Путин назначил нового замглавы МИД 17:05
Валуев остался недоволен "слишком мягким" наказанием Кузнецова в НХЛ 17:00
Toyota выпустила автомобиль эксклюзивнее, чем Rolls-Royce и Bentley 17:00
В Швейцарии студенты запели на заседании парламента 16:56
В Зимбабве начали возводить мавзолей для экс-президента Роберта Мугабе 16:56
Британец украл и продал семь тысяч библиотечных книг 16:56
ВС отказался увеличивать время на оплату парковки в Москве 16:51
Путин приехал в Ижевск на День оружейника 16:49
На ТВ стартует сериал "Сильная слабая женщина" 16:49
Как подготовить первенца к рождению второго ребенка в семье 16:47
Крымский сенатор ответил на призыв США пустить ОБСЕ 16:44
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США 16:42
Число жертв смертельного ДТП под Ярославлем выросло до девяти 16:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
19.09.2019 16:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбурге сдали первые дома, построенные по системе эскроу

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Первые две многоэтажки, построенные по системе эскроу, введены в эксплуатацию в Оренбурге.

Как сообщило министерство строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства региона, площадь возведенных новостроек - почти 20 тысяч квадратных метров. Компании-застройщики привлекали средства дольщиков по новому механизму - с использованием счетов эскроу.

Фото: Николай Гагарин
В Оренбуржье уровень собираемости взносов за капремонт превысил 99%

- Участниками долевого строительства было открыто порядка 150 счетов на сумму свыше 300 миллионов рублей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На сегодня в Оренбургской области с привлечением средств дольщиков 22 застройщика возводят 43 многоквартирных дома общей площадью 508,4 тысячи квадратных метров. Из них пять объектов площадью 58 тысяч "квадратов" строятся с применением счетов эскроу. Остальные 38 проектов достраиваются по старой схеме.

В регионе действуют отделения 21 из 95 уполномоченных банков. Работу с застройщиками ведут только пять кредитных организаций. Всего в области открыто 163 счета эскроу на сумму более 320 миллионов рублей.

Справка "РГ"

В соответствии с новыми изменениями в законодательство РФ, вступившими в силу с июля 2019 года, практика использования счетов эскроу стала обязательной для всех строительных компаний. Эскроу-счет в долевом строительстве - это специальный счет в банке, на котором "замораживаются" деньги дольщика на период возведения дома. Средства передаются застройщику лишь после того, как будут исполнены обязательства перед дольщиком.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспия
Материнский капитал вырастет до 466 тысяч рублей
Минюст предлагает ввести новые правила взыскания долгов