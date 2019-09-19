В Самарской области взяли курс на рынки Юго-Восточной Азии

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на встрече с главой самарского представительства Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС) Максимом Багаевым наметили пути продвижения самарских производителей на рынках Юго-Восточной Азии (ЮВА).

В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и стратегии развития цифровой экономики региона стороны обсудили возможности сотрудничества региона и РСДС в области автомобилестроения, разработки и трансфера медицинских, цифровых, аддитивных технологий, контрактного производства, образования и привлечения инвестиций в проекты самарских компаний.

На сегодня Сингапур обладает одной из самых развитых цифровых экономик мира. Обмен опытом поможет компаниям Самарской области получить дополнительные компетенции для реализации интересных и инновационных проектов. В Самарской области с инвесторами в режиме "единого окна" работает Агентство по привлечению инвестиций, которое является своеобразным мостом между бизнесом и органами исполнительной власти.

РСДС был создан в 2009 году по инициативе Торгово-Промышленной Палаты РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ и Государственной корпорации "Ростех". Деловой Совет развивает внешнеэкономические связи между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и региона Юго-Восточной Азии (ЮВА) на основании выстроенных отношений деловых кругов и государственных структур России и Сингапура. Организация повышает доли высокотехнологичной продукции в экспортно-импортных операциях и занимается поддержкой производителей и поставщиков из стран России в регионе ЮВА, используя Сингапур в качестве удобного технологического, логистического и финансового хаба.

Для решения этих задач РСДС сформировал инфраструктуру. Во-первых, это торгово-сервисная информационная B2B Платформа RSTrade, на которой РСДС предлагает продвижение товаров и услуг российских высокотехнологичных компаний в виртуальном формате. На этой платформе зарегистрировано 81934 компании из 23 стран, в числе которых 48 предприятий Самарской области. На платформе представлено 237 видов услуг: инжиниринг, логистика, внешнеэкономическая деятельность, административные услуги и другие.

Во-вторых, существует Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов, действующий на базе представительства РСДС в Сингапуре. В центре функционирует шоу-рум российских технологий, где экспонируются современные российские разработки, регулярно проводятся деловые и образовательные мероприятия.

РСДС также оказывает услуги по поиску потенциальных партнеров в регионе, проверке их благонадежности и деловой репутации, проводит маркетинговые исследования, оказывает консультационные услуги. Среди партнеров Делового Совета - государственные учреждения, крупные частные компании, ведущие университеты и научно-исследовательские центры Сингапура и ряда других стран.