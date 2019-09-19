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19.09.2019 22:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области взяли курс на рынки Юго-Восточной Азии

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов на встрече с главой самарского представительства Российско-Сингапурского Делового Совета (РСДС) Максимом Багаевым наметили пути продвижения самарских производителей на рынках Юго-Восточной Азии (ЮВА).
Сингапур обладает одной из самых развитых цифровых экономик мира. Фото: Марина Лысцева/РИА Новости Сингапур обладает одной из самых развитых цифровых экономик мира. Фото: Марина Лысцева/РИА Новости
Сингапур обладает одной из самых развитых цифровых экономик мира. Фото: Марина Лысцева/РИА Новости

В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и стратегии развития цифровой экономики региона стороны обсудили возможности сотрудничества региона и РСДС в области автомобилестроения, разработки и трансфера медицинских, цифровых, аддитивных технологий, контрактного производства, образования и привлечения инвестиций в проекты самарских компаний.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Самарская область стала центром инжиниринговых компетенций страны

На сегодня Сингапур обладает одной из самых развитых цифровых экономик мира. Обмен опытом поможет компаниям Самарской области получить дополнительные компетенции для реализации интересных и инновационных проектов. В Самарской области с инвесторами в режиме "единого окна" работает Агентство по привлечению инвестиций, которое является своеобразным мостом между бизнесом и органами исполнительной власти.

РСДС был создан в 2009 году по инициативе Торгово-Промышленной Палаты РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ и Государственной корпорации "Ростех". Деловой Совет развивает внешнеэкономические связи между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и региона Юго-Восточной Азии (ЮВА) на основании выстроенных отношений деловых кругов и государственных структур России и Сингапура. Организация повышает доли высокотехнологичной продукции в экспортно-импортных операциях и занимается поддержкой производителей и поставщиков из стран России в регионе ЮВА, используя Сингапур в качестве удобного технологического, логистического и финансового хаба.

Для решения этих задач РСДС сформировал инфраструктуру. Во-первых, это торгово-сервисная информационная B2B Платформа RSTrade, на которой РСДС предлагает продвижение товаров и услуг российских высокотехнологичных компаний в виртуальном формате. На этой платформе зарегистрировано 81934 компании из 23 стран, в числе которых 48 предприятий Самарской области. На платформе представлено 237 видов услуг: инжиниринг, логистика, внешнеэкономическая деятельность, административные услуги и другие.

Фото: "Солар Системс"
В Самарской области сделали ставку на "зеленую" энергетику

Во-вторых, существует Центр зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестпроектов, действующий на базе представительства РСДС в Сингапуре. В центре функционирует шоу-рум российских технологий, где экспонируются современные российские разработки, регулярно проводятся деловые и образовательные мероприятия.

РСДС также оказывает услуги по поиску потенциальных партнеров в регионе, проверке их благонадежности и деловой репутации, проводит маркетинговые исследования, оказывает консультационные услуги. Среди партнеров Делового Совета - государственные учреждения, крупные частные компании, ведущие университеты и научно-исследовательские центры Сингапура и ряда других стран.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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