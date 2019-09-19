В Саранске трех болельщиков ЦСКА наказали за "фаер-шоу" на матче

Трое болельщиков, бросавших горящие петарды во время проходившей на "Мордовия Арене" игры команды ЦСКА с ФК "Тамбов", на год лишены права посещать официальные спортивные мероприятия. Кроме того, каждый из них заплатит штраф в 10 000 рублей.

Такое решение вынес Октябрьский районный суд Саранска. За грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (часть 3 статьи 20.31 КоАП РФ) к административной ответственности были привлечены двое жителей Москвы - 31-летний безработный и 28-летний работник меховой фабрики, а также 31-летний безработный нижегородец.

Инцидент произошел 15 сентября. Наблюдая за ходом матча на стадионе "Мордовия Арена", мужчины поджигали пиротехнику и бросали ее на трибунах под ноги или под сиденье, что угрожало безопасности и здоровью как их самих, так и других болельщиков.

На суде правонарушители полностью признали свою вину и раскаялись.

Постановления не вступили в законную силу.