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19.09.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саранске трех болельщиков ЦСКА наказали за "фаер-шоу" на матче

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Трое болельщиков, бросавших горящие петарды во время проходившей на "Мордовия Арене" игры команды ЦСКА с ФК "Тамбов", на год лишены права посещать официальные спортивные мероприятия. Кроме того, каждый из них заплатит штраф в 10 000 рублей.

Игра двух футбольных команд закончилась дракой в Дагестане

Такое решение вынес Октябрьский районный суд Саранска. За грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (часть 3 статьи 20.31 КоАП РФ) к административной ответственности были привлечены двое жителей Москвы - 31-летний безработный и 28-летний работник меховой фабрики, а также 31-летний безработный нижегородец.

Инцидент произошел 15 сентября. Наблюдая за ходом матча на стадионе "Мордовия Арена", мужчины поджигали пиротехнику и бросали ее на трибунах под ноги или под сиденье, что угрожало безопасности и здоровью как их самих, так и других болельщиков.

На суде правонарушители полностью признали свою вину и раскаялись.

Постановления не вступили в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Спорт Футбол Вокруг футбола Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск
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