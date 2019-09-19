В Татарстане проверили информацию о "детях-маугли"

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина опровергла появившиеся в СМИ сообщения о найденных в Набережных Челнах троих "детях-маугли". Об этом говорится на сайте детского омбудсмена.

Ранее появилась информация, что накануне в Набережных Челнах сотрудники органов опеки во время рейда изъяли у матери троих детей 4, 8 и 12 лет. Они жили в грязи и якобы не умели говорить и страдали умственной отсталостью.

Дети, жившие в неблагополучных семейных условиях, действительно были изъяты у матери, но еще в 2018 году. Однако говорить они умели. Их сразу же отправили в детский дом, а мать ограничили в правах.

Сейчас дети учатся в школе, их здоровью ничего не угрожает. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье № 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Вскоре она должна предстать перед судом.