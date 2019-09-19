В Удмуртии выросло число промышленных туристов

За первое полугодие 2019 года предприятия Удмуртии посетили полторы тысячи промышленных туристов. Власти региона намерены это направление развивать - уже подана заявка на участие в федеральной целевой программе "Развитие туризма".

- Для выполнения программы требуется 6,7 миллиарда рублей, из них частных инвестиций - 2,2 миллиарда. Еще два миллиарда мы просим из федерального бюджета, - рассказал первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин. Деньги пойдут на создание новых туристических объектов и инфраструктуры гостеприимства в Ижевске, Глазове, Воткинске, Сарапуле. Направление частных инвестиций - объекты размещения гостей и сопутствующий сервис.

Любителям промышленного туризма в республике предлагают пока только один тур - "Удмуртия ЗАВОДит". За три дня гости посещают Ижевск, Воткинск и Сарапул. В столице республики им показывают главный корпус оружейного завода и предприятие "Ижсталь", Национальный центр туризма и ремесел, Национальный музей имени Кузебая Герда, музеи мотоцикла, Михаила Калашникова и предприятия "Аксион", а также Генеральский дом и Свято-Михайловский кафедральный собор. На родине Петра Чайковского гостей ждут музей-усадьба композитора и Воткинский пищевой комбинат. В Сарапуле - дача Башенина, ликеро-водочный завод, предприятия СЭГЗ и "Элеконд". Стоимость тура - 7500 рублей с человека.

При строительстве молочного комбината уже предусмотрены коридоры для туристов и дегустационный зал

"Вишенкой на торте" организаторы считают посещение завода "Ижсталь", где гостям демонстрируют полный процесс получения металлопродукции, начиная от плавления металла и формирования заготовок, заканчивая готовым продуктом.

Начальник управления по развитию туризма министерства экономики Удмуртии Юлия Железняк считает, что промышленный туризм не только влечет за собой лояльность к отечественным брендам, но и служит ранней и эффективной профориентацией школьников и студентов.