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19.09.2019 14:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ульяновске многодетные получат деньги на строительство жилья

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Многодетным семьям предоставят финансовую помощь для строительства жилья на бесплатно выделяемых земельных участках. Соответствующий законопроект утвердили депутаты Законодательного собрания Ульяновской области.

Как сообщили в региональном правительстве, бесплатные участки, предоставляемые при рождении третьего или последующего ребенка, получили почти четыре тысячи ульяновских семей. Из них только пять процентов приступили к строительству собственного дома. Для остальных мечта о крыше над головой так и остается несбыточной из-за непосильной финансовой нагрузки. В итоге земельные участки не осваиваются, а семьи не могут реализовать свое право на улучшение жилищных условий.

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Новый закон предусматривает для таких семей два варианта поддержки. Первый - предоставление выплаты в размере до 300 тысяч рублей на первоначальный взнос при оформлении ипотеки. Второй - компенсация части затрат на строительство дома в размере 25 процентов от кадастровой стоимости жилого помещения, но не более 700 тысяч рублей.

В законную силу изменения вступят с января 2020 года, и будут распространяться на многодетные семьи, которые внесли первоначальный взнос по кредиту либо оформили уже построенный дом в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

- Мы приняли такой закон одними из первых в России, и рассчитываем, что нас поддержат на федеральном уровне. Добавлю также, что мы категорически против того, чтобы закон был забюрократизирован, а чиновники требовали с людей кипу справок для получения компенсации. Депутаты всех фракций Законодательного Собрания войдут в комиссию, которая будет контролировать его исполнение, - пообещал первый вице-спикер Василий Гвоздев.

Данная мера поддержки будет предоставляться на заявительной основе при соблюдении ряда условий. Заявители обязаны проживать на территории Ульяновской области в течение последних пяти лет. Земельный участок должен быть зарегистрирован в общую долевую собственность всех членов семьи. Также на помощь могут рассчитывать семьи, которые не воспользовались правом на получение единовременной соцвыплаты на приобретение жилого помещения при рождении детей в результате многоплодных родов либо на покупку жилья или погашение ипотеки при рождении четвёртого ребёнка или последующих детей.

Ранее ульяновским властям удалось объединить более 600 земельных участков, выданных многодетным семьям в один квартал. Это позволило упростить решение проблем с подведением коммуникаций, дорог и созданием необходимой инфраструктуры.

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- Это замечательно, что сегодня ни один вопрос многодетных семей Ульяновска не остается без ответа. Налажена обратная связь. Мы видим, как развиваются кварталы для многодетных семей, мы ощущаем поддержку, - говорит мама четырёх детей Майя Штыркина, получившая землю в Заволжском районе Ульяновска.

В квартале для многодетных построены высоковольтная линия протяженностью пять километров, низковольтная линия, установлены трансформаторные подстанции. Сетями электроснабжения охвачены все участки. Полным ходом идет установка водоразборных колонок, смонтирован и закольцован водопровод. Параллельно производятся врезки в уличные ответвления. На очереди обустройство других кварталов.

Помимо выплат и социальных льгот, раз в месяц многодетные семьи могут бесплатно сходить в кинотеатр вместе с детьми, а в театр кукол билет для ребенка будет стоить 30 рублей. Скидки для многодетных действуют также в некоторых физкультурно-оздоровительных центрах и бассейнах.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область ПФО Ульяновская область Законодательное собрание Ульяновской области
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