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19.09.2019 13:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ульяновской области состоялся расширенный съезд депутатов

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В Законодательном собрании Ульяновской области на съезд собрались более 150 депутатов, в том числе - вновь избранные в Единый день голосования. Они познакомились с организацией работы представительных органов власти и обсудили наиболее острые темы, которые волнуют избирателей.

Собравшихся приветствовали глава региона Сергей Морозов и представитель ЦИК России Елена Орловская. Они отметили, что выборы прошли в честной конкурентной борьбе.

В Молодежном парламенте Ульяновской области сформировали комиссии

- Выборы 8 сентября в очередной раз показали, что в Ульяновской области в полной мере реализована установка на открытость и гласность избирательного процесса, абсолютную прозрачность и законность всех избирательных процедур. Губернатор и Законодательное собрание находят возможность, чтобы выборная система развивалась профессионально, именно поэтому выборы в регионе всегда проходят в правовом русле, - отметила Елена Орловская.

Председатель Законодательного собрания Валерий Малышев акцентировал внимание коллег на задачах наступившего политического сезона, главная из них - формирование бюджета на 2020 год. Он подчеркнул, что в региональной казне необходимо предусмотреть средства на реализацию национальных проектов, утвержденных указом Президента РФ. За каждым объектом, реализуемым в рамках нацпроектов, спикер предложил закрепить конкретных депутатов - от муниципального до федерального уровней.

Говоря о "правилах" законотворчества, Валерий Малышев отметил, что главным критерием оценки работы представительных органов власти должно быть не количество, а качество принимаемых законов.

В ульяновском Заксобрании открылся молодежный дискуссионный клуб

- Необходимо разрабатывать пакеты законов, которые обеспечат комплексное решение проблем и которые учитывают мнение органов местного самоуправления. И еще нам нужно стараться принимать законы "прямого действия", без отсылочных норм на подзаконные акты, чтобы не откладывать их вступление в силу, - считает он.

Также было отмечено, что повышению качества депутатской работы будет способствовать профессиональная подготовка на кафедре "Основы российского парламентаризма", действующей на базе Заксобрания. Она предназначена для практической подготовки будущих государственных и муниципальных служащих, молодых политиков и парламентариев, а также повышения профессионального уровня действующих народных избранников.

Компетентно

Сергей Рябухин, представитель Законодательного собрания Ульяновской области в Совете Федерации:

- В Ульяновской области сформированы свои индикаторы эффективности реализации нацпроектов. И все условия для достижения поставленных целей есть. В регионе сложились конструктивные взаимоотношения местных органов государственной власти и депутатского корпуса с Советом Федерации и депутатами Государственной Думы.

Елена Долгова, заведующая базовой кафедрой УлГУ "Основы российского парламентаризма" при Законодательном собрании:

- Власть максимально эффективна там, где налажена связка "депутат регионального парламента - депутат муниципального образования - депутат поселковый". Маркерами качества деятельности депутата должен стать принцип "сказал - сделал в срок, а не в далеком будущем".

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область ПФО Ульяновская область Законодательное собрание Ульяновской области
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