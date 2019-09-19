Предприятиям ОПК необходимо активнее наращивать выпуск конкурентной гражданской продукции, востребованной как на внутреннем рынке, так и на внешних, заявил Владимир Путин.

Президент приехал на День оружейника в исторический центр оборонной промышленности - Ижевск. Владимир Путин посетил обновленную центральную площадь, которую для реконструкции выбрали сами жители. А затем выступил на заседании II Всероссийского форума оружейников.

В этом году отмечается столетний юбилей со дня рождения Михаила Калашникова. "Мы всегда будем чтить память легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества, - заявил глава государства. - Созданное им вооружение и в будущем, еще многие десятилетия будет надежно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная, блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, да и всю жизнь, сохранит лидирующие позиции в мире и прирастет новыми, молодыми талантами".

Сегодня в ОПК входят более 1300 предприятий, на которых трудятся свыше двух миллионов высококвалифицированных специалистов. "Они создают передовые и во многом уникальные образцы техники, а на полигонах и испытательных стендах, отрабатывая новые системы вооружения, действуют четко, мужественно, как в бою, как настоящие солдаты России, часто идут на риск и порой жертвуют собой, не жалеют себя, чтобы наша страна была надежно защищена", - сказал президент.

"Эффективное развитие ОПК - это мощный фактор движения вперед всей национальной экономики нашей страны", - заявил Путин и привел цифры. В прошлом году гособоронзаказ по поставкам новых образцов вооружения и техники был выполнен на 98,2%. "Объем размещенных средств на сегодняшний день уже составил 94% - это выше даже, чем в прошлом году", - сравнил он.

Грамотная диверсификация откроет возможности и для создания новых, квалифицированных рабочих мест

Значит, организации ОПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий. "На середину сентября в войска поставлено более 2300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Это почти 50% от плановых показателей, при этом темп поставок новых образцов вырос на 6,7%. Это хороший показатель", - оценил глава государства и призвал сохранить такой уровень "четкости, собранности, высокой исполнительской дисциплины".

Президент призвал в полном объеме и в срок выполнять планы госпрограммы вооружения, доводить и запускать в серию перспективные образцы оружия и техники, активно расширять военно-техническое сотрудничество. "Именно грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий ОПК, открыть возможности для создания новых, квалифицированных рабочих мест", - сказал он.

"В 2018 году доля гражданской продукции в отрасли составила почти 21%", - отметил Путин, привел в пример работу группы компаний "Калашников" и призвал все организации ОПК "занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок".

Огромное поле для работы открывают нацпроекты, другие масштабные госпрограммы, заявил президент. В рамках их реализации будут выделены миллиарды рублей, и предприятия ОПК должны воспользоваться финансовыми возможностями. "Государство будет и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, поощрять введение льготных финансовых инструментов, стимулировать компании с госучастием покупать вместо зарубежной продукции именно отечественные аналоги", - обещал Путин. Но и предприятия ОПК должны соответствовать "современным жестким требованиям, стандартам цены и качества, растущим запросам отечественного и мирового рынка, нашей экономики, бизнеса, наших граждан". "Словом, диверсификация производства ОПК должна быть системной и последовательной", - подытожил он.

"Только так можно достичь намеченной цели - увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема производства ОПК, а к 2030-му - до 50%, - убежден президент. - Это амбициозная цель, это непростая задача. Но именно такая амбициозная задача не просто поставлена, не просто нарисована на бумажке - она продиктована требованиями времени и, уверен, общими усилиями обязательно будет решена".

Кроме того, глава государства посетил юношеский технопарк "Академия "Калашников"", а затем провел заседание Военно-промышленной комиссии. Программа импортозамещения началась пять лет назад. "Существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружения. Налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ... Скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-124", - сообщил он.

Обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружений и техники. Но это "производственное совещание, а не торжественное заседание", сказал президент: "Поэтому вынужден говорить и о проблемных вопросах". "В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа", - констатировал он. "Такие сбои должны быть оперативно устранены", - потребовал Путин и поручил "принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции".

Глава государства и здесь предложил поговорить о диверсификации. "Темп все-таки недостаточный", - оценил он. Президент поручил доложить, какие меры принимаются для стимулирования производства гражданской продукции ОПК и ее продвижения, как организована работа по участию в реализации нацпроектов, что с контрактацией. "Деньги колоссальные выделяются по очень многим направлениям. Предприятия ОПК должны там работать, получать эти ресурсы. Но чтобы получать эти ресурсы, надо делать предложения, соответствующие интересам самых разных отраслей", - пояснил он. Президент также отметил закредитованность предприятий ОПК и призвал представить предложения, как укрепить их финансовое положение.

После заседания был подписан ряд документов. Среди них - с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки минобороны ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".