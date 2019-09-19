Владимир Путин призвал ускорить диверсификацию ОПК

Президент РФ поручил принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции. Владимир Путин также счел недостаточными темпы диверсификации и отметил закредитованность предприятий.

На заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске президент констатировал: "Программа импортозамещения началась пять лет назад, и за это время действительно удалось в чем-то продвинуться, во всяком случае по ряду значимых направлений". "Существенно выросла доля отечественной электронной компонентной базы в современных образцах вооружений, налажено производство двигателей для вертолетов и кораблей ВМФ, скоро на российских предприятиях можно будет ремонтировать и двигатели для самолетов Ан-124", - перечислил он.

Обеспечена технологическая независимость более чем по 350 образцам вооружений и техники. Но это "производственное совещание, а не торжественное заседание", заметил Владимир Путин: "Поэтому вынужден говорить о проблемных вопросах".

"В ряде случаев, как показывает практика, были допущены очевидные ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению. Это привело к тому, что в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа", - констатировал президент. "С учетом комплектности, взаимосвязанности всех наших планов по перевооружению армии и флота такие сбои должны быть оперативно устранены", - сказал он и поручил правительству и профильным ведомствам "принять дополнительные меры по обеспечению технологической независимости в сфере производства военной продукции, в том числе находящейся на стадии проектирования".

Глава государства предложил поговорить о диверсификации. "Доля гражданской продукции в 2018 году в ОПК составила почти 21 процент. Вроде бы, неплохо. Но, знаете, темп все-таки недостаточный", - оценил он.

Предприятия заявили к реализации более 400 проектов по производству такой гражданской продукции. В ближайшие годы на верфях, где выпускают продукцию для флота, будут строится атомный и дизельный ледоколы для работы на Северном морском пути, а также круизные и рыбопромысловые суда, привел пример президент. В 2021 году корпорация "Иркут" планирует приступить к поставкам магистрального самолета МС-21, сказал он.

"В работе по диверсификации производств надо активнее использовать те возможности, которые открывает реализация национальных проектов, - также заявил Путин. - Потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК уже сейчас превышает 5,5 тысяч позиций".

Президент поручил доложить, какие меры принимаются для стимулирования производства гражданской продукции ОПК и ее продвижения на отечественный и зарубежный рынок, как в правительстве организована работа по участию предприятий ОПК в реализации нацпроектов, что с контрактацией. "Деньги колоссальные выделяются по очень многим направлениям, предприятия ОПК должны там работать, должны получать эти ресурсы, но, чтобы получать эти ресурсы, надо делать предложения, соответствующие интересам самых разных отраслей", - заявил Путин.

С 2015 года оперативный штаб ведет контроль финансового состояния предприятий ОПК. "Полученные данные показывают, что возникающие проблемы во многом связаны с большим объемом кредитного портфеля. Закредитованностью, проще сказать", - сообщил Путин. Нехватка средств обусловлена целым рядом причин. Среди них - незагрузка мощностей при снижении объемов заказов необходимость финансирования опытно-конструкторских работ, затраты по которым не учтены в плановых документах, перечислил президент и призвал представить предложения, как укрепить финансовое положение предприятий.

Еще Путин объявил, что Минобороны подпишет два долгосрочных контракта с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" почти на 100 млрд рублей.