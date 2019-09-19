Товары и корма для домашних животных стремительно дорожают. При этом доля отечественной продукции на рынке составляет всего 20 процентов. Что тормозит развитие этого сегмента в Сибири?

По оценкам представителей омских специализированных клубов, с начала года профессиональные корма и аксессуары в зоомагазинах в среднем подорожали на 5-10 процентов. Отечественные аналоги - на 3-4 процента. Однако заводчики предпочитают им зарубежную продукцию.

- К сожалению, корма в нашей стране делают не слишком профессионально, - пояснила корреспонденту "РГ" руководитель клуба любителей кошек Инна Владимирова. - А это сказывается и на здоровье, и на внешнем виде животных. Самая распространенная проблема - мочекаменные недуги. Поэтому экономить на их питании - себе дороже.

Владельцы собак тоже фиксируют тенденцию повышения цен.

- Корма дорожают в той же прогрессии, что и обычные продукты. Прокормить овчарку сегодня стоит около четырех тысяч рублей в месяц. Притом, что заказываем питание в Интернете, где цены минимальные, - рассказала эксперт социального клуба "В гостях у Доры" Юлия Соболева. - Рынок предлагает достаточный ассортимент. Есть и дешевые товары. Только брать их рискованно - некачественное питание может обернуться для животного проблемами, начиная от ожирения и заканчивая болезнями органов пищеварения и суставов. А это совсем другие расходы. Поход к ветеринару - полторы тысячи рублей. Вызов на дом еще дороже, и не факт, что будет грамотный специалист. Плюс анализы, лечение, уколы.

Рядовые владельцы домашних животных берут готовую еду в магазинах, поскольку натуральные продукты - мясо, рыба - обходятся дорого, да и готовить не надо. Но точно подсчитать бюджет кормления Мурок и Васек затрудняются.

"Ценообразование какое-то странное. Сегодня пакетики стоят 18 рублей, завтра те же самые в том же отделе уже 25", - разводят руками покупатели.

Практически весь товар на прилавках - привозной. В свое время омские кошатники и собачники надеялись на комбикормовый завод, который поначалу планировал заняться производством соответствующих кормов, однако по разным причинам новую линию, требующую дорогостоящего оборудования, упаковки, так и не запустили.

Тем не менее, местные предприниматели делают попытки найти ниши в этой сфере и осваивать их. Например, в клубе "В гостях у Доры" корреспонденту "РГ" сообщили, что их неплохо выручают каши быстрого приготовления местного производства, которые помогают вдвое сэкономить на кормлении собак. Как оказалось, этим продуктом пользуются и в приюте бездомных животных "Друг", и в Большереченском зоопарке. Взяться за производство альтернативных кормов предпринимателей заставили обстоятельства.

- Мы всегда держали собак и стремились к их качественному питанию. 10 лет назад после кризиса, когда корма неимоверно подорожали, начали искать альтернативу. Нашли старинную технологию, придуманную 120 лет назад американцами. И решили ее внедрить, - сообщил корреспонденту "РГ" автор проекта, руководитель научно-производственной компании Андрей Дворжецкий. - Конечно, сложностей было немало, в том числе и два года тестов на 25 породах собак. Но теперь у нас в арсенале есть полезный и недорогой сертифицированный продукт, способный продлить здоровую жизнь домашним животным.

Сырьем для быстрой каши служит измельченная зерновая смесь (овес, гречка, рожь, ячмень, пшеница, рис). Специальная термическая технология позволяет сделать ее рассыпчатой, но при этом на 90 процентов сохраняет все полезные свойства растительной пищи. Чтобы эти свойства не исчезли, кашу нельзя кипятить, только на три минуты залить теплой водой или бульоном, добавить фарш. И полноценная еда без консервантов и химических добавок готова. Сейчас омский опыт берут на вооружение в других регионах России, а также Беларуси.

По словам специалистов, в числе факторов, сдерживающих создание новых местных производств, - насыщенный рынок зоотоваров, а также отсутствие глобальных маркетинговых исследований. В частности, точной статистики - сколько домашних животных содержит население - нет ни в Омске, ни в других городах Сибири, ни в стране в целом. Последняя сельскохозяйственная перепись этим не занималась.

Профессор Флоридского университета Оуэн Манди насчитал в Омске 845 котов и разместил их адреса на интерактивной карте мира. Конечно, на самом деле их гораздо больше. Согласно неофициальной статистике, домашних животных имеет каждая вторая сибирская семья. Омский справочник "Дубль-ГИС" содержит более сотни наименований фирм, предоставляющих ветеринарные и прочие услуги омичам-владельцам домашних питомцев. Корма продают во всех сетевых супермаркетах. Так что в общей сложности количество зооточек перевалило за двести.

Время от времени возникают предложения ввести обязательную регистрацию домашних животных. Это помогло бы пополнять казну целевыми сборами, вести статистику, понимать тенденции. В частности, проблема стала предметом обсуждения в Госдуме России, но дальше разговоров дело не пошло.

Между тем

Товары для животных - один из самых быстрорастущих мировых рынков. Сегодня на нем представлено более двухсот брендов. По данным Института исследований кормов Китайской академии сельскохозяйственных наук, в 2018 году общий объем производства сухого питания для домашних животных в КНР вырос на 21 процент и составил около 1,33 миллиона тонн. В этой стране работает более ста профильных предприятий, которые покрывают треть потребностей мирового рынка. Рост продаж зоотоваров в Китае обусловлен увеличением спроса: в 2018 году в стране было 90 миллионов домашних питомцев, в том числе 51 миллион собак и 41 миллион кошек.